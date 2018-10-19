CHP Akseki'de belediye başkan adaylığı için 2 kişi başvuruda bulundu

Antalya'nın Akseki İlçesi'nde CHP'den Belediye Başkanı aday adaylığı için 2 başvuruda bulunuldu.

CHP Akseki Belediye Meclis Üyesi Erdoğan Erdoğan ile Turizmci Mustafa Kavasoğlu belediye başkan aday adaylıklarını açıkladı. Aday adayları Cumhuriyet Halk Partisi Akseki İlçe Başkanı Selahattin Göğüş'e başvuru dosyalarını teslim ettiler. Mustafa Kavasoğlu ve Erdoğan Erdoğan yaptıkları açıklamada, "Örnek gösterilen bir belediyecilik anlayışıyla ilçemizi yöneteceğiz" dedi.

Partilerinin hangimizi tercih ederse Akseki halkı için var gücüyle çalışacaklarını belirten Erdoğan ve Kavasoğlu, "Partimiz bizim için çok değerli ama seçildiğimiz zaman sadece partimize gönül veren insanlar değil tüm Aksekililer ile bir olacağız. Kentin her noktasına alın terimizi akıtacağız. Eşitlikçi ve kapsayıcı bir belediyecilik anlayışıyla hareket edeceğiz."