CHP Antalya’da Semih Esen tartışması

sırada bulunan Semih Esen’in yerine Cavit Arı’nın alması üzerine eleştiriler devam ediyor. Eleştirilere yanıt veren 5. Sıra Milletvekili adayı Cavit Arı, “2 kez ben de adaylık hakkımı kaybetmiştim. Bir şekilde hakkım iade edildi” dedi.

CHP’de milletvekili aday listesinin 5.sırasında önce Antalya eski İl Başkanı Semih Esen’in ismi, sonrasında ise Cavit Arı’nın isminin gösterilmesi tartışmalara neden oldu. CHP’liler tarafından sosyal medya üzerinden Semih Esen desteklenirken, Cavit Arı ise eleştirilere maruz kaldı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Semih Esen, halkın kendilerinden umut ve beklentileri olduğunu ifade ederek, “Bizden beklenen davranış, aday listesini tartışmak değil. Halkın bizden beklentileri karşısında aday listesinin okyanustaki bir nokta kadar önemi yok. Hiçbir şekilde bununla kaybedecek bir saniyem bile yok. Çağdaş Türkiye hedefimizi kurmak için çalışmamız lazım. Seçim sürecinde partimizin birinci olabilmesi için maddi ve manevi üzerime ne düşüyorsa yapmak üzere sahadayım” diye konuştu.

Arı: “Yapmamız gereken, CHP için çalışmak”

Cavit Arı ise MYK’ya sunulan listede kendisinin de olduğunu savunarak, “Ancak daha sonra MYK’dan farklı bir liste çıkmış. Genel merkezimizin taktiriyle de sonradan düzeltme yapıldı. Bu tamamen genel merkezimizin taktiriyle gelişen bir olay. Bizim şu dakikadan sonra yapmamız gereken, CHP için tüm arkadaşlarımızla beraber çalışmak. Önümüzde yapılması gereken çok iş var. Ben bu partide 17 yıldır aralıksız örgütlerde görev alan, 5 yıl il genel meclis başkanlığı ve il başkanlığı yapmış biriyim” dedi.

“Hakkım iade edildi”

Milletvekilliğini de birçok kişi gibi kendisinin de hak ettiğini düşündüğünü söyleyen Arı, “Ben hakkım olan ve 2 kez elimden giden Milletvekilliği sıralamasını tekrar kazanmış oldum. 2 kez ben de bu parti için çalışmam nedeniyle elimde olan adaylık hakkımı kaybetmiştim. Bir şekilde hakkım iade edildi” diye konuştu.

Kumbul: “Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır”

CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul da “78 aday adayının tamamı milletvekili yapabilecek kapasitede. Bununla ilgili kafamızda hiçbir soru işareti yok. Cavit Arı daha önce 5 yıl il genel meclis başkanlığı ve il başkanlığı yapmış bir arkadaşımız. Bu işi en iyi şekilde yapacağını biliyoruz. Semih Esen’inde bu işi en iyi şekilde yapabileceğini biliyoruz. Antalya’da en doğru ve iyi liste CHP’nin listesi. Biz bu listeyle Antalya’da birinci sırada olacağımızı biliyoruz. Sıralamada olup, Ankara’ya gidemeyeceğini düşünen arkadaşlarımızı bile Ankara’ya göndereceğiz. Bizim için adayın kim olduğu değil, ülkenin geleceği söz konusu. Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır. Aday kim olursa olsun, biz partimiz için mücadele edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı için mücadele edeceğiz” dedi.