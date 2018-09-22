CHP gecikmeli olarak kirasının bir kısmını ödedi

Antalya'nın Aksu İlçesi'nde 70 yaşındaki Memduh Çetin'in eşine ait binada kalan ve 14 aylık kirayı ödemeden başka bir binaya çıktığı iddia edilen CHP ilçe örgütünün kiranın büyük kısmını ödediği ve geri kalan kısmının ise Çarşamba günü ödeneceği öğrenildi.

Aksu İlçesi'nde yaşayan Memduh Çetin (70) Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aksu ilçe örgütünün 14 aylık kirasını, 750 TL'ye yakın su parasını ve 125 TL elektrik faturasını ödemeden başka bir binaya taşındığını iddia etmişti. CHP İlçe Başkanlığından 2016 yılında kirasını aldığını fakat 2017 yılına ait kiralarını alamadığını iddia eden Memduh Çetin, 14 aydır kirasını alamadığından şikayet etmişti. Konunun kamuoyunda yer edinmesinin ardından kirasının büyük çoğunluğunu ödendiğini belirten Memduh Çetin, “Çıkan haberlerin ardından kiramın büyük çoğunluğunu ödediler. İlçe Başkanı geri kalan kısmının ise Çarşamba günü ödeneceğini belirtti. Bu daha önce de yapılabilirdi” dedi.