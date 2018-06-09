CHP Genel Başkanı Antalya’da

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya’nın merkez ilçesi Muratpaşa ile Alanya ve Manavgat ilçelerindeki seçim çalışmaları için özel uçağıyla Gazipaşa Alanya Havalimanı’na geldi. Kendisini karşılayan partililerle tek tek tokalaşan Kılıçdaroğlu, vatandaşları selamladıktan sonra Alanya’ya hareket etti. Saat 11.00’de Alanya Kültür Merkezi’nde kanaat önderleri, muhtarlar, sivil toplum örgütleri ve turizmcilerle bir araya gelecek olan Kılıçdaroğu, saat 14.00’de Manavgat Kültür Merkezi’nde bir toplantı gerçekleştirecek. Muratpaşa ilçesinde saat 17.00’de turizm sektörü temsilcileriyle bir araya gelecek olan Kılıçdaroğlu, saat 20.00’de Muratpaşa kent meydanında düzenlenecek iftar programında vatandaşlarla bir araya gelecek.