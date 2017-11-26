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26 Kasım 2017 14:23

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hortum felaketi yaşanan ilçeleri ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya’da geçtiğimiz günlerde yaşanan hortum felaketinden zarar gören sera ve yerleşim yerlerinde incelemelerde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hortum felaketi yaşanan ilçeleri ziyaret etti

26 Kasım 2017 14:23


Antalya’da 14 Kasım’da etkili olan şiddetli yağış ve fırtınanın ardından Kaş, Finike, Demre ve Kumluca ilçelerinde meydana gelen hortum, çok sayıda tarım arazisinde ve seralarda büyük hasara yol açmıştı. Devrilen ağaçlar seraların camlarının kırılmasına, çatılardan kopan parçalar 25 kişinin hafif yaralanmasına neden olmuştu. Bir dizi açılış ve toplu temel atma töreni için dün Antalya’ya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sabah saatlerinde Kemer Belediyesini ziyaret ettikten sonra Kumluca ve Finike ilçelerinde afet bölgesini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, ilk olarak Kumluca ilçesine bağlı Beykonak ve Mavikent mahallelerinde zarar gören seraların olduğu alanları gezdi. Burada afetzedelerle bir süre sohbet eden Kılıçdaroğlu’na vatandaşlar TARSİM’in tapusuz arazi ve eski seralarda sigorta yapmamasından şikayetçi olduklarını ifade ettiler. Kemal Kılıçdaroğlu ve partililer, daha sonra Finike’ye geçerek burada da hortum felaketinden zarar gören evleri ve seraları inceledi.


İncelemesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Yaşanan tabii afeti dinledim çiftçilerden, evi tahrip olanlardan. Hasarın boyutu büyük. Bu konuda bazı çalışmalar yapılmış ama beklenen destek henüz tam olarak gerçekleşmiş değil. Burada 3 ev ciddi boyutta hasar görmüş durumda. 3 evin de onarımını biz yapacağız. Belediyelerimiz bunu yapacaklar. Vatandaşlarımız kısa süre içerisinde kendi evlerinde oturacaklar. Tarım Sigortaları Havuzundan (TARSİM) şikayet var. Özellikle çiftçiler tarım sigortasını yapmak istediklerini, vergi ödediklerini, arazilerin kendilerine ait olduğunu ama yasal engeller nedeniyle tarım sigortalarını ödeyemediklerini, dolayısıyla mağduriyetlerinin giderilemediğini ifade ettiler. Bu konuda da biz özel bir çalışma başlatacağız ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına ileteceğiz. Sanıyorum Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı da TARSİM’den kaynaklanan bazı sorunların olduğunu ifade etmişti. Önemli olan bu sorunu bir an önce çözmek. Zarar var doğru, zararın boyutları da bir hayli yüksek. Umarız kısa bir sürede bunlar telafi edilir” dedi.




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