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25 Kasım 2017 18:14

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Konyaaltı Kitap Fuarı’nı gezdi

Muratpaşa Belediyesi’nin toplu açılış ve yeni projesinin temel atma törenine katılmak üzere Antalya’ya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, toplu açılış ve temel atma töreninin ardından “Okumak lazım!” sloganıyla kapılarını açan 8.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Konyaaltı Kitap Fuarı’nı gezdi

25 Kasım 2017 18:14

Antalya Konyaaltı Kitap Fuarı’nı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, kitap fuarında çocukları severken, stantları ziyaret etti.


Muratpaşa Belediyesi’nin toplu açılış ve yeni projesinin temel atma törenine katılmak üzere Antalya’ya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 210 yayınevi, 52 stant ve 133 yazarın yer aldığı 8. Antalya Konyaaltı Kitap Fuarı’nı ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ziyareti esnasında, fuar alanında bulunan çocuklardan bazılarını severken, bazı vatandaşların özçekim teklifini geri çevirmedi. Stantları gezen Kemal Kılıçdaroğlu’na kitaplar hediye edildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra partililer ile birlikte fuar alanından ayrıldı.


Antalya Konyaaltı Kitap Fuarı, Konyaaltı Belediyesi tarafından Pınarbaşı Mahallesi Sağlık İl Müdürlüğü yanında yapımı tamamlanan ve 3 bin 500 kişi kapasitesiyle Antalya’nın en büyüğü olan Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını dün açmıştı. Fuar da 210 yayınevi, 52 stant ile yer alırken, 133 yazar yer alıyor.




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