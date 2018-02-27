CHP heyeti heyelan bölgesinde

CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul ve Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın, Pazar günü heyelan nedeniyle trafiğe kapatılan Antalya-Kumluca Karayolunda incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından,

Akaydın, “Görüntülerden de anlaşılacağı üzere burada yıllardan beri hiç olmamış, bir göçükle karşı karşıyayız. Bu güzergahta tabiat olaylarına meydan verecek bir güzergâh olduğu biliniyor. Karayollarının yol güzergahını değiştirirken yapılan teknik bir hatadan kaynaklanıyor. Biz bunu Millet Meclisine taşıyacağız” dedi.