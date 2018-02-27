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27 Şubat 2018 16:44

CHP heyeti heyelan bölgesinde

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) heyeti heyelan nedeniyle trafiğe kapanan Antalya-Kumluca Karayolunda incelemelerde bulundu.

CHP heyeti heyelan bölgesinde

27 Şubat 2018 16:44


CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul ve Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın, Pazar günü heyelan nedeniyle trafiğe kapatılan Antalya-Kumluca Karayolunda incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından,


Akaydın, “Görüntülerden de anlaşılacağı üzere burada yıllardan beri hiç olmamış, bir göçükle karşı karşıyayız. Bu güzergahta tabiat olaylarına meydan verecek bir güzergâh olduğu biliniyor. Karayollarının yol güzergahını değiştirirken yapılan teknik bir hatadan kaynaklanıyor. Biz bunu Millet Meclisine taşıyacağız” dedi.




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