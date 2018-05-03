CHP İl Başkanı Kumbul’dan seçmen listeleri açıklaması

Kumbul, burada ‘sistemler çalışmıyor’ cevabı alan vatandaşların seçme hakkının gasp edildiğini ileri sürdü.

Muratpaşa İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne giderek CHP standını ziyaret eden ve burada yurttaşlarla konuşan Başkan Kumbul, Muratpaşa İlçe Nüfus Müdürlüğü’nün tam da askı sürecinin başlangıcında Etiler Mahallesine taşındığını belirterek “Kamuoyunda çok da bilinmediği için Muratpaşalılar önce eski Nüfus Müdürlüğü’ne Kışla mahallesine gidiyorlar. Oradan “taşındı” bilgisini alıp Etiler Mahallesine geçiyorlar. Orada da “sistemler çalışmıyor” yanıtını alıp saatlerce bekliyorlar. Çoğu işyerlerinden izin alıp gelen yurttaşlarımız ise ne yazık ki kaydolamadan geri dönüyorlar. Muratpaşalılar en temel anayasal hakları olan seçme haklarını kullanabilmek için eziyet çekiyorlar. Antalya Valisi Sayın Münir Karaloğlu’nu kentimizin merkezinde yaşanan bu aksaklığı giderme konusunda göreve davet ediyorum” dedi.

CHP İlçe Başkanlıklarının kayıp ve kaçak seçmen taramasını ev ev dolaşarak yaptığını ifade eden Başkan Kumbul “Muratpaşa İlçe Örgütümüz İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne açtığı stantla yurttaşlarımızın mağduriyetlerini hafifletmeye çalışıyor. Parti örgütümüze çok teşekkür ediyorum. Ancak Merkezi yönetimden de kendi görevlerini en azından olması gerektiği gibi yapmalarını talep ediyorum” dedi.