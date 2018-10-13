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CHP Kaş ilçe başkanı Akbaş, aday adaylığını açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kaş İlçe Başkanı Ulaş Akbaş, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel yönetimler seçiminde Kaş belediye başkanlığına aday adayı olduğunu açıkladı.

Akbaş, aday adaylığı için görevinden istifa etti.


CHP İlçe Başkanı Ulaş Akbaş yaptığı yazılı açıklamada, Kaş belediye başkanı aday adayı olduğunu belirterek, “Miras kabul ettiğim öykülerin, vasiyet kabul ettiğim öğretilerin, hedef kabul ettiğim ilkelerin, ahlak kabul ettiğim ülkemin, cumhuriyet ve temel değerlerine olan sevdamın ışığında çağdaş belediyecilik anlayışını uygulayacak, Türkiye'de model bir belediye anlayışı oluşturma yolunda, Kaş Belediyesini sizlerle birlikte yönetmeye adayım.” dedi.


Açıklamasında Cumhuriyet Halk Partisi Kaş ilçe teşkilatına ve vatandaşlara teşekkür ettiğini aktaran Akbaş, “ CHP Kaş İlçe Başkanlığım süresince adım adım, kapı kapı, mahalle mahalle dolaştığım Kaş'ımızın önceliklerini, hemşerilerimin sorunlarını ve beklentilerini biliyorum, yol haritamız hazır. Hayalimizdeki Kaş için belediye başkanı aday adayı olduğumu sizlerle paylaşmak istiyor, desteklerinizi bekliyorum.” dedi.

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