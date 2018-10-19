CHP Kaş'a Arıkan atandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanlığı'na Mehmet Vural Arıkan atandı.

CHP'den Kaş Belediye Başkanlığı aday adaylığı için istifa eden İlçe Başkanı Ulaş Akbaş'ın yerine Mehmet Vural Arıkan atandı. CHP Kaş İlçe Başkanlığından yapılan açıklamada, “Belediye başkan aday adayı olmak için görevinden istifa edip, adaylık başvurusu yapan ilçe başkanımız Ulaş Akbaş'ın yerine örgütlenmeden sorumlu ilçe başkan yardımcımız Mehmet Vural Arıkan görevi devam ettirecektir” denildi.