CHP Kemer’de Ünal dönemi

CHP Kemer İlçe Kongresi Kemer Belediyesi Kültür Salonu’nda gerçekleştirildi. Mevcut ilçe başkanı Erdem Cesur ile Hüsnü Ünal’ın aday olduğu kongreye 99 delegeden 97’si katıldı. Kongrede CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, 2019’da iktidara gelmek için parti içinde birlik olmaya davet etti.

CHP’li Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül ise mevcut ilçe başkanı ve adayı Erdem Cesur’a destek verdi. Bunun üzerine eski ilçe başkanı Umut Güneş de Gül’ün tutumunu eleştirerek adaylar arasında kucaklayıcı bir tutum izlemesi gerektiğini belirterek başkan Gül’ün, ilçe başkan adayı Hüsnü Ünal’ı değersizleştirmeye hakkı olmadığını söyledi.

İlçe Başkan Adayı Hüsnü Ünal konuşmasında kongre sonunda kazandığı taktirde genel merkezin belirleyeceği belediye başkan adayının sonuna kadar yanında olacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından seçimlere geçildi ve oylama sonunda kullanılan 97 oyun 50’sini alan Hüsnü Ünal CHP Kemer İlçe Başkanı seçildi. Erdem Cesur 46 oy alırken 1 oy zarfı boş çıktı.

CHP Kemer İlçe’nin yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: İlçe Başkanı Hüsnü Ünal, Hasan Ali Acar, Fidan Akpolat, Umut Can Aslan, Şükran Coşkun, Mehmet Çokseyrek, Nurten Durmuş, Kahraman Erol, Yılmaz Hamurcu, Durmuş Yalçın Kahraman, Mehmet Karamermer, Burhan Orman, Sakine Ova.