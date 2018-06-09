CHP Lideri Kılıçdaroğlu, vatandaşlarla iftarda buluştu

İnsanı insan olarak seveceğiz ve ’İnsan Allah’ın yarattığı en değerli varlıktır’ diyeceğiz” dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın ev sahipliği yaptığı iftarda CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcıları Çetin Osman Budak ve Tuncay Özkan, CHP Antalya il ve ilçe yönetimleri, CHP’li belediye başkanları, milletvekilleri, milletvekili adayları yer aldı. İftara ayrıca İyi Parti İl Başkanı Nizamettin Sağır ve milletvekili adaylarıyla, Saadet Partisi İl Başkanı Ramazan Düzen de katılırken, çok sayıda sivil toplum kuruluşu, sendika temsilcileri de iftarda yer aldı. İlahi dinletisiyle başlayan iftar programı Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam ederken, Muratpaşa sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği iftarda hep beraber edilen dualarla oruçlar açıldı.

"İnsanları kucaklayan bir kamu yönetimi"

Başkan Uysal, iftarın ardından yaptığı konuşmada, hayal ettikleri Türkiye’yi Muratpaşa’da hayata geçirmek için dur durak bilmeden çalıştıklarını söyledi. Başkan Uysal, şöyle konuştu:

“Türkiye’mizde istiyoruz ki; üreten, kuruşu kuruşunu hesaplayan, barışçı, bütün insanları kucaklayan, insanlarının önüne açan bir kamu yönetimi olsun. Ağzını açtığı zaman kinden, kötü sözlerden söz etmeyen, insanları kırdırmayan, birbirine karşı kötü hissettirmeye çalışmayan, bu yolla iktidarını korumaya çalışmayan, seven sayan, ülkeye bahar getirecek bir yönetim anlayışını çöz özlüyoruz. Ve inanıyorum ki, 24 Haziran’da Sayın Muharrem İnce’yi cumhurbaşkanı seçerek bunu başaracağız.”

Kılıçdaroğlu: "Huzuru yakalayacağız"

Kürsüye ’Hak, Hukuk ve Adalet’ sloganları eşliğinde gelen CHP Lideri Kılıçdaroğlu ise, “Belki de bu geceye en yakışan slogan ‘Hak Hukuk ve Adalet’i söylemektir” dedi. Türkiye’de hep birlikte hakkı, adalet ve hukuku gerçekleştirmek için mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, “Hiç kimseyi kimliğinden, yaşam tarzından inancından ötürü ötekileştirmeyeceğiz. İnsanı insan olarak seveceğiz ve ‘İnsan Allah’ın yarattığı en değerli varlıktır diyeceğiz’" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

“Ülkemizde gerginlik, kavga istemiyoruz. Müslüman dünyasında kan akmasın istiyoruz ve bütün coğrafya barış içinde olsun istiyoruz. Huzuru yakalamak, adaleti, hakkı ve hukuku yakalamak hepimizin ortak görevi olmalıdır.”

Yörüklerden hediye

CHP Lideri’nin konuşmasının ardından Likyalı Pataralılar Yörük Derneği, kendisine ve Belediye Başkanı Uysal’a keyfiye takdim etti. İftarın sonunda ise, Ankara’dan İstanbul’a 25 gün süren Adalet Yürüyüşü’nün simge isimlerinden 8 yaşındaki Alsancak Şen, karnesiyle Kılıçdaroğlu’nun yanına geldi. Çok iyi notlarla bitirdiği 3’üncü sınıf karnesini CHP Lideri’ne gösteren Alsancak, bir de şiir okudu.