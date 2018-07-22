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22 Temmuz 2018 18:10

CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na Korkuteli’nde yanık dondurma ikramı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya’nın Elmalı ilçesindeki Tekke Mahallesi’nde 13’üncü Uluslararası 34’üncü Ulusal Abdal Musa Sultanı Anma etkinliği dönüşünde Korkuteli ilçesinde mola verdi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na Korkuteli’nde yanık dondurma ikramı

22 Temmuz 2018 18:10

Kılıçdaroğlu’na burada Korkuteli’ne has yanık dondurma ikram edildi.


Cumhuriyet Halk Partisi Korkuteli İlçe Başkanı Yıldıray Çıldır ve yönetimi tarafından karşılanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Korkuteli’ne has yanıksı dondurma ve meyveler ikram edildi. Korkutelili vatandaşlarla sohbet eden Kılıçdaroğlu, dondurma yedikten sonra vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi.


Kılıçdaroğlu’na, CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, CHP Antalya milletvekilleri, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, İl Başkanı Ahmet Kumbul ve partililer eşik etti.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dondurma yedikten sonra gece geç saatlerde Antalya’dan ayrıldı




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