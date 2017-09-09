CHP üyesinin “Önce CHP’de Adalet” yürüyüşüne OHAL engeli

Muammer Bakırcı’nın eylemi Olağanüstü Hal (OHAL) uygulamasına takıldı.

CHP Üyesi Muammer Bakırcı, ilçe kongresi öncesi partiye 17 Mayıs’ta üye kaydedilen kişilerin seçme seçilme hakkı kazanabilmeleri için gerekli 6 aylık süre beklenmeden delege belirleyecek muhtarlık bölgesi temsilcileri listesine konulduğu ve bunun parti tüzüğüne aykırı olduğu gerekçesiyle “Önce CHP Kemer’de Adalet” sloganıyla tek kişilik yürüyüş başlattı. Kemer’den Antalya’ya gitmek üzere yürümeye başlayan Bakırcı, 5 kilometre sonra polis tarafından durduruldu. Bakırcı, polisin yönlendirdiği Kaymakamlıktan dilekçesine cevap verildikten sonra yürüyüşüne devam edebilecek.

Yürüyüş öncesinde açıklama yapan 45 yaşındaki Muammer Bakırcı, önümüzdeki ay yapılacak ilçe kongresinde ilçe başkanlığı için adaylık başvurusu yaptığını belirtti. Partiye 17 Mayıs’ta üye kaydedilen kişilerin seçme seçilme hakkı kazanabilmeleri için gerekli 6 aylık süre beklenmeden delege belirleyecek muhtarlık bölgesi temsilcileri listesine konulduğunu tespit ettiğini savunan Bakırcı, bunun parti tüzüğüne aykırı olduğunu ileri sürdü. Bakırcı, tespit ettiği usulsüzlüğü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl’e ve Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem’e bildirdiğini kaydetti. Bakırcı, il ve genel merkez düzeyinde başvurularının gereği yapılmadığı için sesini duyurmak için yürüyüş kararı aldığını belirterek, “Kendi partisinde adaleti sağlayamayan bir parti ülkede adaleti nasıl sağlayacaktır. Partimizin kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ten aldığım feyzle partiye gönül vermiş bir vatandaş olarak parti iradesinin ağalara, cemaatlere teslim edilemeyeceği ilkesi ile bu yürüyüşümü sonuna kadar sürdüreceğim. Sonuç alana kadar sürdüreceğim” diye konuştu.