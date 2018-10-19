CHP'de aday adaylığı süresi uzatıldı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yerel seçimlerde aday adaylığı için başvuru süresi bir hafta uzatıldı.

CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, aday adaylığı için başvuru süresinin bir hafta uzatıldığını söyledi. Kumbul, “Belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeleri için 1 Ekim'de başlayıp 19'u mesai saatinde biten aday adaylığı süreçlerimiz özellikle son günlerde yoğun başvuralar nedeniyle genel merkezimizin yaptığı toplantıda başvuruların son tarihi 26 Ekim 2018 Cuma Günü saat 17.00'ye kadar uzatılmıştır. Adaylarımızın çokluğu kentimiz için büyük zenginliktir. Bütün aday adaylarımız bu işi en iyi yapabilecek kapasitede insanlardır. İçlerinden en doğru isimleri, kentleri en iyi şekilde yönetebilecek, vatandaşımıza en iyi hizmeti verebilecek ve en iyi projeleri uygulayacak isimleri belirleyeceğiz. Bu seçimden başarılı çıkıp kentleri sosyal belediyecilikle buluşturacağız” dedi.