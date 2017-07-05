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05 Temmuz 2017 16:05

CHP’li Erdoğdu’nun acı günü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu’nun dün vefat eden annesi Seher Erdoğdu’nun cenazesi Antalya’da toprağa verildi.

CHP’li Erdoğdu’nun acı günü

05 Temmuz 2017 16:05


CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu’nun Antalya’da oturan annesi Seher Erdoğdu, tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Seher Erdoğdu’nun cenaze namazı, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi’ndeki Yıldırım Beyazıt Camii’nde kılındı. Cenaze namazına, Aykut Erdoğdu’nun yanı sıra CHP milletvekilleri Deniz Baykal, Sezgin Tanrıkulu, Haluk Koç, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Erdoğdu’nun cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazından sonra Güzeloba Mezarlığı’nda toprağa verildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, mezarlıkta taziyeleri kabul etti.




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