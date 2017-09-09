CHP’nin 94. Kuruluşu yıl dönümü

kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Antalya’da Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.

CHP’nin 94. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtı’na çelenk sonuldu. CHP Antalya İl Başkanlığı’nın düzenlediği çelenk sunma törenine CHP Antalya milletvekilleri Niyazi Nefi Kara, Devrim Kök, Mustafa Akaydın, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP İl Başkanı Mustafa Erdem ve partililer katıldı.

Törende CHP İl Başkanı Mustafa Erdem, “Bugün Ülkemiz için iki önemli olayın yıldönümünü kutlamanın sevinci ve heyecanı içindeyiz. 9 Eylül 1922 Atatürk’ün Modern Türkiye’yi kurarken iktisat kongresi dahil bir çok önemli mesajı verdiği İzmir’in emperyalist işgalden kurtuluşu. Bu tarih aynı zamanda emperyalizme karşı ulusal bağımsızlığımızı kazandığımız tarih imza Mustafa Kemal Atatürk. Bugün bu topraklarda özgürce yaşayabiliyorsak, bunu Mustafa Kemal Atatürk ve bağımsızlık mücadelemizin isimsiz kahramanlarına borçluyuz” dedi.

9 Eylül 1923’te kurulan CHP’nin Türkiye Cumhuriyetinin kurucu partisi olduğunu belirten Erdem, “Cumhuriyet Halk Partisi, hakkı hukuku, adaleti yok edenlerin, demokrasiyi içine sindiremeyenlerin değil, laik cumhuriyeti sonuna kadar savunan, çağdaş hukuk sistemini kuran, adalet için mücadele verenlerin partisidir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu partisi üyesi olmaktan onur duyduğumuz Cumhuriyet Halk Parti’mizin 94. Kuruluş yıldönümünü kutluyor, partimizin kurucusu, ilk Genel başkanımız Mustafa kemal Atatürk’ü ve bu güne kadar aramızdan ayrılan tüm partililerimizi sevgi, saygı ve özlemle anıyorum."

Kuruluş yıldönümü kapsamında akşam da Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu’nda konferans düzenlenecek.