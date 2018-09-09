CHP’nin 95. kuruluş yıl dönümü

kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.

CHP Antalya İl Başkanlığı’nın Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlediği çelenk sunma törenine çok sayıda partili katıldı. Partililer adına konuşan CHP İl Sekreteri İlkay Budak, partinin çalışmalarını anlattı. Bu topraklara bağımsızlığı getirenlerin, partinin kuruluşunu gerçekleştirdiğini belirten Budak, partinin kurulduğu günden bu yana Cumhuriyet’in koruyucusu ve teminatı olduğuna dikkat çekti. Budak, “Partimiz 95 yıldır çağdaşlığın yıkılmaz kalesi olarak ayaktadır. Çağdaş uygarlık yolunda yürümeye, demokrasinin yıkılmaz koruyucuları olarak yılmadan çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.