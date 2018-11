CHP'nin Büyükşehir adayı Aralık'ta belli olacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, Antalya Sivil Düşünce Derneği'nin konuğu oldu. CHP'nin Antalya'da bir çok belediyeyi kazanacağını iddia eden Kumbul, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş'ın 'Muhittin Böcek AK parti ile görüştü' yönündeki iddiasına da cevap verdi Kumbul, CHP'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayının Aralık ayı içerisinde belli olacağını ve üç adayın öne çıktığını duyurdu.

" STK'ların yanındayız"

Sivil toplum kuruluşlarının kentin en önemli unsuru olduğunu söyleyen Kumbul, siyasi partilere eşit mesafede yaklaşan sivil toplum kuruluşlarına her zaman ihtiyaç olduğunu söyledi. Kumbul, " “Sivil toplum kuruluşları gerçekten kentin yönetiminde kentin çıkarları ve ülkenin çıkarları doğrultusunda, sosyal projeler anlamında, kente katkı sağlamak için kurulan, görevini yerine getiren olmazsa olmaz kurumlarımızdır. Bizim bakış açımız bu. Biz sivil toplum kuruluşlarının siyasete yol göstermesini, ama siyasileşmemesini arzu ederiz. Partilere eleştirilerini getiren, kendi içinde oluşturduğu dayanışma ruhu ile yaşlı ve engellilerimize katkı sunması açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak her zaman sivil toplum kuruluşlarının yanındayız" dedi.

" Alkışlamasını her zaman bildik"

2019 Mart seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, bugüne kadar kente sunulan her katkının destekçisi olduklarını söyledi. Kentte eksik ve yanlış giden bir şey varsa bu unsurlara karşı her zaman bir duruş sergilediklerini dile getiren Kumbul, “Yapılan işleri körü körüne eleştirmedik. Yapılan şey doğru ise alkışlamasını bildik. Ama bir yerde eksik varsa bunu da söyledik. Sivil toplum kuruluşları ve diğer siyasi partilerin fikirlerini mümkün olduğunca dinlemeye çalışıyoruz. Önümüzde belediyecilik anlayışının daha katılımcı belediyecilik olması gerektiğini düşünüyoruz. Önümüzde bir yerel seçimler var. Ülke için önemli bir yerel seçim. Ben yıldır görev yapıyorum, bu ülkede hemen hemen her yıl bir seçim geçirmeye başladık. Bu seçimlerin sık olması ülke adına çok iyi bir şey değil. Ben 4 yılda 5 seçim gördüm, aktif görevde oldum. Şu an önümüzde bir yerel seçim var ama yerel seçimden sonra tekrar bir genel seçim gelir mi diye herkesin kafasında bir durum var. Biz 1989 yılında yaptığımız gibi aynı şeylerin yaşanacağını ve bir çok belediyenin Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

"Anketler yaptırıyoruz"

Ülkenin ekonomik ve sosyal görünümüne ilişkin değerlendirmelerde de bulunan CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, böyle bir dönemde ötekileştirmeye de karşı olduklarının altını çizdi. “Ülke gerçekten çok ciddi ekonomik bir krizin içerisinde. Bunun sebeplerine çok fazla değinmek istemiyorum ama bunu markete girdiğimizde, pazara gittiğimizde vatandaşımız rahatlıkla görüyor” diyen Kumbul, Cumhuriyet Halk Partisi olarak her zaman halkın refah içinde yaşamasını istediklerini aktardı. Kumbul, “ Cumhuriyet Halk Partisi olarak yerel seçimlerin çok önemli bir seçim olduğunu düşünüyoruz. Bütün bölgelerimizde halkın istediği, halka en iyi hizmeti verebilecek, devamlılığı olabilecek arkadaşlarımızın aday olması için titiz bir çalışma yürütüyoruz. Adaylarımızı belirlerken daha çok vatandaşın görüşünü dikkate alarak belirlemeye çalışıyoruz. Anketler yapıyoruz, kamuoyu araştırmaları yapıyoruz. Sahada il yöneticilerimiz köylerimizi dolaşıyor. Halk kimin yönetmesini istiyorsa, o arkadaşlarımızın aday olması için uğraşıyoruz. Titizlikle belediye başkanlarını ve belediye meclis üyelerini belirleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

" 19 ilçeyi İyi Parti ile birlikte kazanırız"

Cumhuriyet Halk Partisi olarak, belediyelerde şeffaf bir yönetim anlayışı istediklerini söyleyen Kumbul, Antalya'da İyi Parti ile ittifak yapılabileceğini, ittifakın çerçevesi ile ilgili genel merkezde görüşmelerin devam ettiğini aktardı. Kumbul, " Bu konuda bütün arkadaşlarımız sahada çalışıyor. Batı bölgesinde arkadaşlarımız anket yapıyorlar. Dün doğu bölgesinde iki ilçemizde anketler yapıldı. Bir taraftan bu ülkede referandumla sistem değişti. Daha önceki dönemlerde seçimlerden sonra yeterli oy yoksa koalisyonlar yapılıyordu. Şimdi seçimlerden önce ittifaklar yapılıyor. Dün Meral Hanım'la genel başkanımız görüşme yaptı. Tabanda bizim ilişkilerimiz, biz diğer partilerin il yöneticileriyle de her zaman iletişim halindeyiz. Antalya'da ittifak yapılacak iller arasında geçiyor. İttifak olduğunda hangi ilçede hangi adayın olabilirliğini, ittifak oluşamaması durumunda, 19 ilçede en güçlü adaylarımız kimler olurun çalışmasını yapıyoruz. Önümüzdeki yerel seçimlerle ilgili genel merkezimizden ittifak var veya yok diye bir talimat gelirse her türlü sonuca hazırlıklıyız” dedi.

" İttfak yapılacak ilçeler belirsiz"

Antalya'da hangi ilçelerde ittifak yapılacağı konusunda ayrıntının henüz netlik kazanmadığını, bu konu ile ilgili görüşmelerin genel merkezde devam ettiğini anlatan Kumbul, CHP'nin önde olduğu yerlerde CHP adaylarının gösterileceğini söyledi. Kumbul, “İlçelerle ilgili genel merkezde ittifak konusunda bir görüşme yapıldı ama ilçelerin isimleri görüşülmedi. Bazı ilçelerde İyi Parti'nin adaylarına destek verilebileceği ile ilgili bir çalışma yapılıyor ama bu hangi ilçelerin olduğu belli değil. İyi Parti'nin ikinci olduğu ilçeler belli. Fakat eğilim olarak seçmenin İyi Parti'ye oy verebileceği veya CHP çatısı altında ittifak yapılması halinde CHP'nin kazanabileceği ilçeleri tek tek çalışacağız. İyi Parti'nin ikinci olduğu 3-4 tane ilçemiz var. Bu sayı belki 3-4'de kalmayabilir ama bizim önde olduğumuz yerlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylarıyla seçime gideceğiz” diye konuştu. Kumbul, Antalya Büyükşehir Belediyesi için sahada 3 anket çalışması yapılacağını da sözlerine ekledi. 3 anket çalışmasından birincisinin genel merkezce yapılıp tamamlandığını, ikinci anket için de sahada çalışmaların devam ettiğini aktaran Kumbul; Hasan Subaşı'nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olacağı söylentilerine, ‘Böyle bir durum şu ana kadar hiç konuşulmadı' diyerek açıklık getirdi.

Taş'a 'kirli ittifak' cevabı

Ak Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş'ın ‘Kepez'de kirli ittifak' sözlerine tepki gösteren Kumbul, Kepez ilçesinde yapılacak ittifakın içeriği hakkında bilgiler verdi. " Şer odağı derken kimi kastediyorlar? " diye soran Kumbul" Bir siyasi partiyi mi kastediyorlarsa şu an iktidarda AK Parti var. AK Parti'nin il başkanı herhangi bir siyasi partiye şer odağı diyorsa gerekeni yapmaları gerekiyor. Bu insanlar seçimlere katılıyorsa ve halkın teveccühü ile meclise milletvekili gönderiyorlarsa, iktidar partisinin il başkanın böyle bir söz söylemeye hakkı yok” dedi. Kumbul, Kepez'de HDP ile ittifak görüşmeleri yapmadıklarını da söyledi. CHP'nin Kepez'de parti kökenli bir ismi aday göstereceğini söyleyen Kumbul; “Bizim son seçimde 72 bin CHP'nin aldığı oy var. Muharrem İnce'nin aldığı 90 bin oy var. Bizim seçmenimizin bir kısmı bu seçimde başka partilere de oy verdiler. Bizim Kepez'de 90 bin oyumuz var. Geçen seçimde Erdal Bey'in adaylığında partilerimizin bir kısmı oy vermediğini, sandığa gitmediğini gördük. Öncelikle kendi oylarımızın tamamını tutacak, daha sonra diğer partilerden oy alabilecek aday tespit etmemiz lazım. Adayımız önce Cumhuriyet Halk Partili olmalı ki, önce kendi oylarımızın tamamını tutabilsin. Şu anda 3-4 arkadaşımızın adaylık talebi var. Kepez ilçesindeki adayımızı Aralık içinde belirleyeceğiz” diye konuştu.

" Başkanımız görüşmedim dediyse görüşmemiştir"

CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, Ak Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş'ın Muhittin böcek hakkındaki iddiasını da değindi. Kumbul, Konyaaltı Belediye Başkanı Böcek'in 20 yıldır belediye başkanlığı yaptığını belirterek " Bizim için aslolan bizim belediye başkanımızın ne dediğidir. Böyle bir görüşme olmadı dediyse, böyle bir görüşme olmamıştır” dedi. Ak Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş'ın söylediklerinin hoş olmadığını söyleyen Kumbul, " Biz bu konuda belediye başkanımızın sözlerinin arkasındayız. Her seçim döneminde böyle şeylerin gündeme getiriliyor olması çok hoş değil. Toplumun gerilmemesi, toplumun kutuplaştırılmaması, yaşayan insanların hiç birisinin ötekileştirilmemesi için elimizden geleni yapıyoruz. Hiçbir siyasi parti hakkında çıkıp, ‘bunu şöyle yaptılar, bunu böyle yaptılar' demedik. Biz de biliyoruz onların ne yaptığını. Dün akşam kimle yemek yediklerini, Muratpaşa Belediye Başkan adayı kim olsun diye çalıştıklarını biliyorum. Ama ben buradan kalkıp isim polemiğine girmem. Sonuçta hepimiz kent ve vatan için mücadele ediyoruz. Kentin çıkarları için beraberce çalışmak zorundayız. Böyle konulara girip ortamı germemeleri lazım. Bu çok hoş bir şey değil. Belediye başkanımızın söylediğidir aslolan ve belediye başkanımız böyle bir görüşme yok dediyse, böyle bir görüşme yoktur” ifadelerini kullandı.

" Büyükşehir adayı Aralık ayında belli olacak, üç isim öne çıkıyor"

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in adaylık ilanı sonrası kendisi ile görüştüğünü söyleyen Kumbul, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayının Aralık ayı içerisinde belli olacağını duyurdu. Kumbul, “Muhittin Böcek başkanımızın 'adayım' açıklamalardan sonra kendisiyle görüştüm. Ümit Uysal, Çetin Osman Budak ile de görüşüyoruz. Bazı bölgelerde devlet memuru aday adayı olmak isteyen adaylarımız var. Mutlaka genel merkezde görüşmeler olmuştur. Biz genel başkanımızla süreçte 6 defa görüşme yaptık. Büyükşehir ve ilçelerle ilgili Ankara'ya gittik. Genel başkanımız her ziyaretimizde bize şunu söyledi. 3 veya 4 anket çalışması yapacağız. Anket sonuçları bitmeden adayımızı açıklamayacağız. Antalya kimi istiyorsa bizim adayımız o olacak. Şu anda birinci anket bitti, ikinci anket başladı. Üçüncü anketimiz de olacak. Adayımızı Aralık ayı içerisinde belli olacak. Özellikle Ümit Uysal, Çetin Osman Budak ve Muhittin Böcek olmak üzere 3 isim çok sık gündemde. Büyükşehir ‘de kim aday olursa olsun bu adaylarımızın seçim kazanabileceğini ve hepsinin de Antalya'yı yönetebilecek yeterliliğe sahip olduğunu düşünüyoruz. " diye konuştu.