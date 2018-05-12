Bu karşılıklı birinci tur öncesinde bir centilmenlik anlaşmasıdır. Benim sözüm söz" yanıtını verdi.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Antalya’da bir otelde basın mensuplarıyla bir araya gelerek soruları yanıtladı.

Seçim sürecinde bazı eleştiriler aldıklarını dile getiren İnce, “eden bu konuya değinmiyorsun diye? Bunların hepsi bir program dahilinde yürüyor. Eğitimle ilgili ayrıntılı açıklamalarımı Balıkesir’de yapacağız mezun olduğum Necati bey Eğitim Fakültesi olduğu için. Sanayi ile ilgili görüşlerimi Kocaeli’de, dış politika ve Avrupa Birliği ile ilgili görüşlerimizi İzmir’de açıklayacağız. Zamanı var bekleyin diyoruz. Emeklilikte yaşa takılanlar, engellilerle ilgili düşüncelerimizi büyün toplantılarla açıklayacağız. Yurttaşlarımızın bizi dikkatli takip etmelerini her konuya bir çözüm önerisi getireceğimizi, bu konunda bir görüşümüzün olduğunu, yanlışlığımız varsa değişikliğe gidebileceğimizi, başka adayların ileri sürdüğü projelerde bizimde beğendiklerimiz varsa onlara açık olduğumuzu onları da yapabileceğimizi, bu konuda herhangi bir komplekse girmeyeceğimizin bilinmesin isterim” diye konuştu.

"Sözüm söz"

İkinci tura siz kalmazsanız başkası kalırsa ne yaparsınız? Sorusuna İnce, “Ben yardımcısı olurum dedim. Aynı şeyi diğer adaylardan da isterim. Benimle ilgili böle durum olduğunda arkadaşlarımın da bana yardımcı olmalarını isterim. Bu beni mutlu eder. Bu karşılıklı birinci tur öncesinde bir centilmenlik anlaşmasıdır aynı zamanda. Benim sözüm söz. Ama herkesin bu konuda söz vermesi, milletimizin yararına olacaktır, diye düşünüyorum” cevabını verdi.

“Birinci turda bu iş bitecek”

’İttifak görüşmelerinde yardımcılık görüşmesi olmadı mı?’ şeklindeki soruya Muharrem İnce şu cevabı verdi: ”Ben ittifak görüşmelerinde bulunmadım. İnce ayrıntısına kadar bilmiyorum. Böyle bir görüşme olmadığını biliyorum. Şimdi söylüyorum fark etmez.Biz açığız ama diğer adaylarında bizim gibi düşünmelerini isterim. Biz kalırsak öyle bir şey olursa, gerçi ben görünen havadan anlıyorum ki birinci turda bu iş bitecek”.

"Grafiğim hızla yükseliyor"

Anket sonuçlarının değerlendirmesini istendiği İnce, “Çok güvendiğim bir anket firmasının söylediğini aktaracağım. 4 Mayıs’ta adaylığın açıklandı, şu 5-6 günde hiç siyasette son yıllarda bu kadar hızlı bir grafik çıkmadığını söyledi. Grafiğimin çok hızlı çıktığına dair bana söylenen bilgi var. Güvenir misin bu kişiye güvenirim, somut bir şey mi, hayır somut bir şey değil. Bana böyle söylediği için size aktarıyorum. Bunu bir politik söylem olarakta almayın” ifadelerine yer verdi.

"Yeter ki seçimi kazanalım"

Seçime kaybetse dahi cumhurbaşkanına verilen yetki hakkında konuşan İnce, “Seçimi kaybetse dahi yeni seçilecek cumhurbaşkanına yetki devredilene kadar, o sürede her türlü değişikliği yapabilecek.verilen yetki bu. Ben 24’ünde seçimi kazanayım oda görevi devredene kadar her türlü değişikliği yapsın da göreyim. Yeter ki seçimi kazanalım. O arada gelsin de değişiklikleri yapsın bakalım, hangi değişiklikleri yapacak görelim.”diye konuştu.

"HDP desteği"

HDP’nin ittifakta yer almamasının sizi üzdü mü? sorusuna İnce, “Siyaset ileriye dönük bir iştir, önümüze bakmamız lazım. O günkü görüşmelerde olmamış olabilir. Önümüzdeki günlerde siyasetin nasıl şekilleneceğini bilemeyiz. Biz bütün siyasi partilere, rozetini çıkarmış bir cumhurbaşkanı adayı olarak tüm siyasi partilere eşit mesafede eşit mesafede davranacak kişi olarak,inşallah gönüllerde ittifakı bu millet kuracaktır” cevabını verdi.

"Islak imza"

Seçimlerin bilgisayar ortamında kaybedildiği söylemlerinin doğru olduğunu düşünmediğini kaydeden İnce, “Bunun çaresi ıslak imzalı tutanak. Türkiye’de kaç sandık varsa, her sandıktan bir ıslak imzalı tutanak gelirse, gelsin bilgisayarı değiştirsinler ne işe yarar ki. Islak imzalı tutanak. Gerisi palavradır. O tutanağın sandık başından partiye gelmesi lazımdır. Yalova’da bir oy dahi çalınmamıştır, çalınamaz. Islak imzalı tutanak eksik değil. Anında alıyoruz. O sistemi kurmuşuz. 170 bin asker bulamıyorsa dükkanı kapatalım, olacak hiç merak etmeyin. Yüksek Seçim Kurulunda(YSK) da bir şey olamayacak. Avukatlara sürekli çağrı yapıyorum. Seçim günü oyumu kullanıp Ankara’ya gideceğim. Avukatlarımıza hazır olun cübbeleriniz arabanızda olsun dedim. 50 bin 100 bin avukatla YSK’nın önüne gideriz. Güvenin, gidin oyunuzu kullanın.”ifadelerini kullandı.

"Adil yarışalım"

HDP’nin cumhurbaşkanı aday Selahattin Demirtaş’ın tutuklu olarak seçimlere katılmasının sorulduğu İnce, “Rakiplerin bir kolunu bağlayarak güreş yapmak istemem. Kim olursa olsun adil güreşmek isterim. Adil yarışmak isterim. Karamollaoğlu, Akşener, Demirtaş’ında, Erdoğan’ın da benimle eşit şekilde yarışmasını isterim. Adayın biri hapiste diğerleri propaganda yapıyor, bu doğru değil. Bu bir süre sonra vicdanları kanatır. Erdoğan sarayında yaşayacak, devletin uçağına, helikopterine binecek,örtülü ödeneği kullanacak, biz kendi imkanlarımızla politika yapacağız. Bir başka aday hapiste olacak, bu doğru değil ki. Bu demokrasiye, hakkaniyete, eşitliğe uygun değil. Demirtaş, Kürt diye bırak ona, ne olursa olsun mu diyeceğiz. Herkese eşit davranmak istiyorum. Onun için bütün adayları ziyaret ettim, herkese başarılar diledim."değerlendirmesini, yaptı.

İnce’ye, CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, milletvekilleri, milletvekili aday adayları, Muratppaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve İl Başkanı Ahmet Kumbul da eşlik etti.

Toplantının ardından Muharrem İnce, Denizli programı için kentten ayrıldı.