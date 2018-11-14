CHP'nin Manavgat Kemer adayları belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya'nın Manavgat ve Kemer Belediye başkan adaylarını açıkladı.

CHP Parti Meclisi'nin ardından bazı il ve ilçelerin Belediye Başkan adayları açıklandı. CHP'nin Manavgat Belediye Başkan Adayı tekrar mevcut Belediye Başkanı Şükrü Sözen oldu. Sözen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Manavgat Belediye Başkan Adayı olarak açıklandı. CHP, Kemer İlçesinde de mevcut Belediye Başkanı Mustafa Gül ile devam kararı aldı.