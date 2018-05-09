Çiftçilere “Tuta” eğitimi

Konyaaltı Belediyesi, Konyaaltı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü işbirliğiyle Doyran Mahallesi’nde çiftçiler için eğitim semineri düzenledi. Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Gürbüz ve Konyaaltı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Canan Otruş beraberindeki teknik ekiple birlikte, Tuta Absoluta zararlısına karşı mücadele de maliyeti yüzde 80 azaltan biyoteknik yöntemini anlattı.

Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcısı Gürbüz, Konyaaltı Belediyesi olarak kırsal kalkınmayı destekler birçok projeye imza attıklarını söyledi. Bunlardan son olarak Çandır Fasulyesi yetiştiriciliği olduğunu dile getiren Mustafa Gürbüz, bu projeyle bölgede yetiştirilen fasulyeyi ülke geneline tanıtarak üreticilere destek olmak olduğunu söyledi. Şimdi ise Doyran Yaylası’nda 350 dekar alanda örtü altı domates yetiştiriciliği yapan 112 çiftçinin hastalık ve zararlı mücadelesi için yaptığı harcamayı yüzde 80 ölçüde düşürmek istediklerini dile getiren Gürbüz, bunun içinde ilk olarak seralarda uygulanan biyoteknik yöntemi için eğitim semineri düzenlediklerini kaydetti.