Çiftliğini müzeye çevirdi

Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde bir çiftçi, tarihe duyduğu ilgi nedeniyle topladığı eserleri çiftliğinde, evinin içerisinde ve bahçe duvarlarında sergiliyor.

Aksu ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde kendisine ait 20 dekar alanda çiftlik kuran ve içerisinde yaptırdığı taş ve süslemeli evde kalan 59 yaşındaki Emin Şencan, hayatı boyunca biriktirdiği tarihi değeri olan eserleri evinin içerisinde ve bahçesinin duvarında sergiliyor. Şencan'ın topladığı eserler arasında Osmanlı döneminden kalan 1600'lü yıllarda kullanılmış bakır sürahiler, silahlar, tabak, çanak ve çömlekler düven, at arabası, tuluk, tavşan kapanı, testi, kahve kavrulan tavalar, planya, terazi, kepenek bulunuyor. Şencan aynı zamanda eserlerini merak eden herkesin görmesi için 7 gün 24 saat ziyaretçilerine açıyor. Daha çok tarım ve köy hayatında kullanılan eserleri bir araya toplan Şencan, elinde bini aşkın eser olduğunu belirtti.

"Kendimi bildim bileli topluyorum"

Hayatının her döneminde tarihi eşyalara önem verdiğini ve topladığını belirten Şencan, "Bunca eser 3-5 günün birikimi değil. Kendimi bildim bileli topluyorum. Kimde ne gördüm ise bazen hediye olarak bazen de parasını vererek aldım, bir araya topladım. Hayalim evimi bir müzeye çevirmekti. müzeyi gerçekleştirmemdeki amaç, gençlerimizin atalarının neler giyerek, neler kullanarak buralara geldiklerini öğrenmeleridir. Nasıl bu vatana sahip olmuşlar, nasıl çarpışmışlar, nasıl yaşamışlar da bugünkü teknolojik çağa ulaşmışlar. Bunu ve aradaki geçen süredeki evreleri görsünler istedim" ifadesini kullandı. Şencan, evinde ve duvarların üzerinde sergilediği eserlerinin maddi değerinden çok manevi değerinin büyük olduğunu belirtti.

24 saat kayıt yapan kamera

Öte yandan Şencan çiftliğinin içerisine mini bir de hayvanat bahçesi yaptı. İçerisinde, tavus kuşu, Pekin ördeği, kaz, hindi, İran tavuğu bulunan bahçe ziyaretçilerin de dikkatini çekiyor. Şencan ayrıca evinde kurduğu müzenin 24 saat kayıt yapan kamera ve özel eğitimli köpekler tarafından koruma altında olduğunu bildirdi.