Cihan Bulut: "Bu yıl Antalyaspor için feda yılıdır"

Antalyaspor Kulübü Başkanı Cihan Bulut, Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı ve Genel Müdür Adem Kart, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Antalya Şubesi Yönetim Kurulu’nu ağırladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde yer alan başkanlık makamında TSYD Antalya Şube Başkanı Şifa Çiçek ile Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Geven, Ali Tongülüs, Erkan Erman, Murat Özgen ve Ersin Aydın’ı ağırlayan Başkan Bulut, hem soruları yanıtladı hem de kendilerinden destek istedi.

"Temlikler kalkmalı ve kaynak bulunmalı "

Antalyaspor’un şu anda içinde bulunduğu mali durum hakkında iletilen sorulara yanıt veren Başkan Cihan Bulut, “Temlikler kalktığında ve istasyon yeri satıldığında bu kentin havası değişecektir. Bugünkü mali krizi yalnızca temlikleri kaldırarak ve kaynaklar bularak yenebiliriz. Bu yolda da siz değerli basın mensuplarının desteğine ihtiyacımız var. Sizlerden, camiamızın birlik olması için destek bekliyoruz. Hepimize çok büyük görevler düşüyor. Bu bütünlüğü sağlarsak; hak ettiğimiz yere geleceğimizden hiç şüphemiz yok” dedi.

"Tribünde takımına sahip çıkan bir Antalya görmek istiyoruz"

Temlik konusunu aştıkları zaman başka projeler hakkında konuşur hale geleceklerine inandıklarını belirten Başkan Cihan Bulut, bu yılın Antalyaspor için feda yılı olması gerektiğinin altını çizerek, “Ben, Antalya’yı, Antalyaspor’a sahip çıkmaya davet ediyorum. Bu kulüp, hepimizin. Bu yolda atılacak ilk adım da kombine bilet satışlarına destek olmaktır. Kombine bilet alan ve hatta tribünde takımına sahip çıkan bir Antalya görmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

" Belediyeler de taşın altına elini koymalı"

Antalya’nın 19 ilçe belediyesinden de destek beklediklerini aktaran Başkan Cihan Bulut, “Antalyaspor’un kaynaklarından elde etmeyi planladığımız gelirler var. Bu gelirlerle ilgili hedeflerimize ulaşmamız için, belediyelerimizin de taşın altına elini koymasını bekliyoruz. Zaman, birlik olma zamanıdır. El birliğiyle, kulübümüze sahip çıkma zamanıdır. Localarımızdan, kombine biletlerimize, stadyum isim hakkımızdan, forma-şort sponsorluğuna kadar pek çok kalemle ilgili destek beklentimiz var” şeklinde konuştu.

Şifa Çiçek: "TSYD olarak katkıya hazırız"

Türkiye Spor Yazarları Derneği Antalya Şube Başkanı Şifa Çiçek ise, hem dernek hem de gazeteci olarak her zaman Antalyaspor’a destek için hazır olduklarını belirterek şunları söyledi:

“Kulübümüzün mali açıdan büyük bir çıkmazda olduğunu görüyoruz. Bu konuda gerek Türkiye Spor Yazarları Derneği Antalya Şubesi olarak gerekse de kişiler olarak katkıda bulunmak isteriz. Konuyla ilgili yapılması gereken ne ise yapmaya hazırız. Birlik ve beraberlik içerisinde takımımız ait olduğu yerlere taşımak hedefindeyiz.”

Ziyaretin sonunda TSYD Antalya Şube Başkanı Şifa Çiçek, Antalyaspor Kulübü Başkanı Cihan Bulut’a özel hazırlanmış çini tabak hediye etti.