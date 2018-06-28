Cihan Bulut’tan arsa teşekkürü

Antalyaspor Kulübü Derneği, 2 Temmuz tarihinde kapalı zarf usulünü açık artırmaya dönüştürmek suretiyle, bin 850 metrekarelik arsasını 40 milyon 500 bin liralık bedelle satışa çıkarıyor. Muratpaşa ilçesi Demircikara Mahallesi Narenciye Caddesi üzerinde bulunan bin 850 metrekare yüz ölçümlü 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında akaryakıt ve LPG satış ve servis istasyonu olarak kullanımı belirlenen arazi, arsa satışı ve sponsorluk teklifi şeklinde yapılacak. Arsa, Antalyaspor Kulübü Derneği tarafından şartnamede belirtilen ilke ve koşullarla önce kapalı zarf usulü teklif almak, akabinde açık artırmaya dönüştürülmek suretiyle 40 milyon 500 bin TL muhammen bedelle ihale yoluyla 2 Temmuz tarihinde Antalyaspor Kulübü Derneği Hasan Subaşı Tesisleri’nde saat 14.30’da satılacak. Bu satıştan elde edilecek gelirle önümüzdeki dönemde sportif başarıların önünde duran ekonomik engeller de büyük ölçüde aşılmış olacak.

Cihan Bulut’tan teşekkür

Antalyaspor Kulübü Başkanı Cihan Bulut, Antalya’nın en değerli yerinde bulunan arsanın Antalyaspor’a kazandırılmasında emeği geçen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e teşekkür etti. Antalyaspor’un tüm Antalya’nın takımı olduğunu söyleyen Cihan Bulut, "Antalyaspor’un kente kattığı değer tartışılmaz. Bu konuda elini, taşın altına koyan her iki belediye başkanımızın bu çalışması bizlere güç veriyor. İnanıyorum ki Antalyaspor bu satıştan elde edeceği gelirle rahat bir nefes alarak sezona çok daha iyi şartlarda girecektir" dedi.