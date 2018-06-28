Diğer
Kategoriler
28 Haziran 2018 13:29

Cihan Bulut’tan arsa teşekkürü

Antalyaspor Kulübü Başkanı Cihan Bulut, Muratpaşa ilçesi sınırları içinde bulunan ve Antalyaspor Derneği tarafından satışa çıkartılan bin 850 metrekarelik arsanın Antalyaspor’a kazandırılmasında emeği geçen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e teşekkür etti.

Cihan Bulut’tan arsa teşekkürü

28 Haziran 2018 13:29


Antalyaspor Kulübü Derneği, 2 Temmuz tarihinde kapalı zarf usulünü açık artırmaya dönüştürmek suretiyle, bin 850 metrekarelik arsasını 40 milyon 500 bin liralık bedelle satışa çıkarıyor. Muratpaşa ilçesi Demircikara Mahallesi Narenciye Caddesi üzerinde bulunan bin 850 metrekare yüz ölçümlü 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında akaryakıt ve LPG satış ve servis istasyonu olarak kullanımı belirlenen arazi, arsa satışı ve sponsorluk teklifi şeklinde yapılacak. Arsa, Antalyaspor Kulübü Derneği tarafından şartnamede belirtilen ilke ve koşullarla önce kapalı zarf usulü teklif almak, akabinde açık artırmaya dönüştürülmek suretiyle 40 milyon 500 bin TL muhammen bedelle ihale yoluyla 2 Temmuz tarihinde Antalyaspor Kulübü Derneği Hasan Subaşı Tesisleri’nde saat 14.30’da satılacak. Bu satıştan elde edilecek gelirle önümüzdeki dönemde sportif başarıların önünde duran ekonomik engeller de büyük ölçüde aşılmış olacak.



Cihan Bulut’tan teşekkür


Antalyaspor Kulübü Başkanı Cihan Bulut, Antalya’nın en değerli yerinde bulunan arsanın Antalyaspor’a kazandırılmasında emeği geçen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e teşekkür etti. Antalyaspor’un tüm Antalya’nın takımı olduğunu söyleyen Cihan Bulut, "Antalyaspor’un kente kattığı değer tartışılmaz. Bu konuda elini, taşın altına koyan her iki belediye başkanımızın bu çalışması bizlere güç veriyor. İnanıyorum ki Antalyaspor bu satıştan elde edeceği gelirle rahat bir nefes alarak sezona çok daha iyi şartlarda girecektir" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
28
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    27°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    27°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç