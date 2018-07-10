Cinayet şüphelilerine ömür boyu hapis cezası

Olay, 14 Aralık 2016 yılında Avsallar Mahallesi’ndeki bir otelde yaşandı. İddiaya bilgiye göre, otele sabah işe giden personel, sahil restoranı kısmında bir kişinin kanlar içerisinde yerde hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma, yerde yatan kişinin otelde çalışan Murat Acar olduğunu belirledi. Otelde yaz sezonu teknik, kışın ise güvenlik personeli olarak çalışan Acar’ın av tüfeğiyle göğsünden vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Olay sonrası harekete geçen Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, elde ettikleri bilgi ve delilleri birleştirerek, cinayet şüphelilerini araştırmaya başladı. Ekipler, yapılan araştırma sonucu cinayet olayının faillerinin Ahmet Hüsnü T. (32) ve Emin G. (48) olduğunu belirledi. Dün gece harekete geçen jandarma, Ahmet Hüsnü T. ve Emin G.’yi Avsallar Mahallesi’nde yaşadıkları evde gözaltına aldı. Karakoldaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Hüsnü T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Emin G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir süre sonra tekrar gözaltına alınan Emin G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sanıklara ömür boyu hapis

Murat Acar’ın ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili açılan davada tutuklu yargılanan Ahmet Hüsnü T. ve Emin G. Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde son kez hakim karşına çıktı. Duruşmada sanıkların avukatları ve yakınları da hazır bulundu. Mahkeme heyeti, Ahmet Hüsnü T. ile Emin G.’yi ömür boyu hapis cezasıyla cezalandırıldı. Duruşmanın ardından Ahmet Hüsnü T. ile Emin G, tutuklu bulundukları Alanya L. Tipi Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.