Cinayet zanlılarını ‘deri şapka’ yakalattı

Polis, olaya karışan şüphelileri görgü tanıklarının ‘siyah deri şapka kullanıyordu’ ifadesinin ardından güvenlik kameralarından tespit ederek yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, 30 Nisan gecesi Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi’nde bir kişinin bıçaklandığını gören vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ayak ve kollarından bıçaklanan Ömer Aksoy’u (31) Kepez Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede kalbi duran Aksoy, daha sonra tekrar hayata döndürüldü. Buradan da özel bir hastaneye sevk edilen Aksoy, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, mahalledeki görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Vatandaşların, "şüphelilerden birisinde deri siyah şapka bulunuyordu" şeklindeki ifadesinin ardından ekipler, güvenlik ve şehir polis kameralarını inceledi.

Plakasız ve siyah deri şapkalı sürücüsü olan bir ticari taksinin olaydan bir saat sonra Serik ilçesinde olduğunu tespit eden ekipler, ilçede operasyon düzenleyerek taksi sahibi Abdil C. (26) ve yine takside bulunan Yunus K. (26) ile Turgay Ç.’yi (27) gözaltına aldı.

Şüpheliler, ifadelerinde uyuşturucu almak için Yeşildere Mahallesi’ne gittiklerini, ölen Aksoy’un da kendilerini gasp etmeye çalıştığını ileri sürüp bu nedenle bıçakladıklarını iddia etti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.