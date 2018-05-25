Cinayet zanlısı Manavgat’ta yakalandı

Diyarbakır’da kasten öldürme ve yaralama suçlarından aranan şahıs Antalya Manavgat’ta sahte kimlikle yakalandı

Manavgat İlçe Nüfus Müdürlüğünde sahte kimlik konusu olduğunu bilgisi elde edilmesi üzerine harekete geçen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri N.T. adına düzenlenmiş sahte kimlik bulunduran A.H.Ö. isimli şahısı yakaladı.

Şüpheli A.H.Ö.’nün sahte kimliğin N. isimli arkadaşına ait olduğunu, kimliğin veriliş tarihindeki hatayı düzeltmek için Nüfus Müdürlüğüne getirdiğini, kimliği veren arkadaşının ırmak kenarında kendisini beklediğini beyan etmesi üzerine, sahte kimliğin sahibi olan şahıs orada ırmak kenarında yakalandı. Yakalanan şahıs, görevlilere isminin M.D. olduğunu, borçları dolayısıyla N.T. adına düzenlenmiş kimlik belgesini kullandığını söyledi.

Olay Yeri İnceleme Grup Amirliği görevlilerince şüpheli şahsın kimlik bilgilerinin tespiti için yapılan parmak izi araştırması neticesinde M.D. olduğunu beyan eden şahsın alınan parmak izi neticesinde gerçek kimliğinin İ.D. olduğu, GBT sorgulaması neticesinde “Kasten adam öldürme” ve “Kasten yaralama” suçlarından toplam 2 adet aranma kaydının olduğu tespit edildi.

Yapılan araştırma neticesinde İ.D.’nin 5 Nisan’da Diyarbakır ili Ergani ilçesinde iki grup arasında meydana gelen tartışma esnasında silahla ateş etmek suretiyle U.A. isimli şahsın ölümüne sebebiyet vermekten arandığı belirlendi. Şüphelilerin ikametinde yapılan aramada İ.D. ‘nin kasten adam öldürme olayında kullandığı silahı şarjörü ile birlikte A.H.Ö.’ün ikametinde bulunan çanta içerisinde ele geçirildi.

Şüphelilerden A.H.Ö. “Resmi Belgede Sahtecilik” suçundan hakkında adli işlem yapılarak alınan ifadesinin ardından Cumhuriyet Savcısının talimatına istinaden serbest bırakılırken, İ.D. ise hakkında “Resmi Belgede Sahtecilik” ve “6136 SKM suçlarından” yapılan tahkikatın ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.