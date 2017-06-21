Çinli heyetten, Emniyet Müdürü Uzunkaya’ya ziyaret

Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki güvenlik iş birliği faaliyetleri kapsamında Antalya’ya gelen, Çin Halk Cumhuriyeti Shandong Eyaleti Kamu Güvenliği Genel Müdürü Licheng Sun ve beraberindeki heyet Uzunkaya’yı ziyaret etti.

Ziyarette konuklarına bilgiler veren Uzunkaya, Antalya’nın 640 kilometrelik sahil şeridine sahip olduğunu belirterek, son 5 yıl içinde yüzde ülkenin en fazla nüfus artışının yaşandığı kenti olduğunu söyledi.

Antalya’nın her yıl 12-13 milyon yabancı, 2 milyon yerli turist ve 2 milyon 288 bin 456 yerleşik nüfus olmak üzere toplam 17 milyon nüfusa yaklaşık 7 bin polis güvenlik hizmeti sağladıklarını dile getiren Uzunkaya, “ İlimiz dünyadaki turizm merkezlerinin en güvenli kentleri arasında yer alıyor. Bu sayede misafir sayısının her geçen gün daha da arttığını görüyoruz. 2015 yılında ilimize Çin’den sadece 3 bin 500 civarında turist geldi. Bu sayının artmasını bekliyoruz. Emniyet teşkilatı olarak hem vatandaşlarımızın hem de yabancı misafirlerimizin huzur ve güvenliği için çalışıyoruz”dedi.

Licheng Sun ise, Antalya’nın doğal güzellikler açısından çok zengin bir yer olduğunu, sokaklarındaki huzurdan ne kadar güvenli bir şehir olduğunun anlayabildiklerini söyledi.

İki ülke arasındaki dostluğu daha da geliştirmek istediklerinin altını çizen Sun, “Ticaret ve ekonominin güçlenmesi adına yapılan işbirliklerinin yanında güvenlik konusunda Antalya Emniyetinin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz” dedi.

Kent güvenliğinin yürütülmesi alanında verilen hizmetler ve uygulanan projeler hakkında da bilgiler veren Uzunkaya, Çin Halk Cumhuriyeti Shandong eyaleti’nin güvenlik konusunda yürüttükleri projeler hakkında da bilgi alışverişinde bulundu.

Uzunkaya, ziyareti anısına Licheng Sun’a Antalya’nın yöresel ürünlerinden hediye etti.