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29 Temmuz 2018 12:40

Çinli turistleri taşıyan tur otobüsü otomobil ile çarpıştı: 2 ölü, 31’i Çinli 33 yaralı

Antalya’nın Akseki ilçe çıkışında Çinli turistleri taşıyan tur otobüsü ile otomobil çarpıştı.

Çinli turistleri taşıyan tur otobüsü otomobil ile çarpıştı: 2 ölü, 31’i Çinli 33 yaralı

29 Temmuz 2018 12:40

Kazada otomobildeki baba ve 2 yaşındaki oğlu hayatını kaybederken, 31’i Çinli 33 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Akseki-Antalya karayolu Geriş Mahallesi yol sapağında meydana geldi. Çinli turistleri Kapadokya’ya götüren Uğur A. yönetimindeki 34 FG 091 plakalı tur otobüsü, karşı yönden gelen Kemal Karataş (31)idaresindeki 01 EUS 97 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobildeki Kemal Karataş ile 2 yaşındaki oğlu Ömer Karataş yaşamını yitirdi. Otobüsten kopan parçaların üzerine düşmesi sonucu yoldan çıkıp şarampole yuvarlanan Tamer Kaya idaresindeki 07 YJY 07 plakalı otomobildeki yolcular ise kazayı yara almadan atlattı. Yan yatan otobüsteki yolcular ise yaralandı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ve helikopter ambulans sevk edildi. Jandarma bölgede güvenlik önlemi alırken, 31’i Çinli, 2’si Türk 33 yaralı ilk müdahalelerinin ardından Akseki ve Manavgat’taki hastanelere kaldırıldı.


Jandarmanın kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.




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