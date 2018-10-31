Çıplaklı Parkına vatandaş ilgisi

Alanya Çıplaklı Mahallesinde 8945 metrekarelik yeşil alanda düzenlenen Çıplaklı Yaşam Alanı, vatandaşların oturup vakit geçirebilecekleri, farklı konseptlerde yeni nesil çocuk oyun grupları, engelsiz oyun grupları, özel barbekülü ve pergoleli piknik alanları ile bölge halkının ve çevre mahallerden gelen vatandaşların gözdesi oldu. İçerisinde vatandaşların yiyecek içecek temin edebilecekleri büfe de bulunan park günün her saati yoğun bir şekilde kullanılıyor.

Yücel: “Yaşam alanları haline gelen parklar sosyal iletişimi de sağlıyor”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, merkezi konumu ile çok kullanışlı olan yaşam alanının vatandaşların buluşma noktası haline geldiğini söyledi. Yücel, “Her mahalleye kazandırdığımız parklar, vatandaşlarımızın hoşça vakit geçirmelerinin yanı sıra sosyal etkileşimi de sağlaması açısından önemli bir işlevi yerine getiriyor. Yaşam haline gelen bu parklar sadece bulunduğu bölgeye değil aynı zamanda çevre mahallelerden gelen vatandaşlarında uğrak yeri oluyor. Bu tür projeleri yaygınlaştırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.