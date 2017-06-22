CK Akdeniz Elektrik’ten, 6 tarife seçeneği

CK Akdeniz Elektrik, serbest tüketicilere yönelik hazırladığı özel tarifeler ile abonelerine farklı avantajlar sunuyor. Nisan 2016’da CK Akdeniz Elektrik’in “Tarifeni seç, tasarrufa geç” sloganı ile sunduğu tarifelerden “Enerjim Zamsız”, “Enerjim Akıllı” ve “Enerjim İndirimli”, aboneler tarafından yoğun ilgi görmeye devam ederken; CK Akdeniz Elektrik, bu yıl mayıs ayında yine çok ses getiren yeni tarifeleri “Enerjim Organik”, “Enerjim Eğitiyor” ve “Enerjim Kamu” ile ilklere imza attı.

Değerli: “Müşterilerimize 200 milyon lira avantaj sağladık”

Abonelerinin ihtiyaçlarına göre özel tarifeler hazırladıklarını dile getiren CK Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, sektöründe ilkleri başlatan şirket olmaktan dolayı büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, “Antalya, Isparta ve Burdur illerinde toplam 1,7 milyon aboneye hizmet veriyoruz. 2013 yılından, Mayıs 2017 tarihine kadar yaptığımız kampanyalar ve indirimlerle müşterilerimize 200 milyon liradan fazla avantaj sağladık” dedi.

CK Akdeniz Elektrik’in Nisan 2016’da hizmete sunduğu tarifelerden biri olan “Enerjim Zamsız” ilk çıktığı andan itibaren tüketiciler tarafından yoğun ilgi gördü. Bu tarife ile aboneler sözleşme süresince aktif enerji bedelini sabitliyor ve elektriğe gelen hiçbir zamdan etkilenmiyor. Mayıs 2017 itibarıyla da Enerjim Zamsız’ı tercih eden mesken abonelerine AXA Konut Asistans Hizmeti hediye olarak veriliyor.

Enerji sektörünün ilk ve tek akıllı tarifesi “Enerjim Akıllı” ise abonelere tüketimin yüksek olduğu aylarda daha fazla indirim imkânı sunuyor. Bu tarife ile aboneler elektrik tüketimlerinin en yüksek olduğu Kasım, Aralık, Ocak, Temmuz ve Ağustos aylarında diğer aylara göre 4 kat fazla indirim oranından yararlanıyorlar.

CK Akdeniz Elektrik’in tüketicilerin ihtiyaçlarına göre belirlediği bir diğer tarife ise “Enerjim İndirimli”. Aboneler bu tarife ile tüketim miktarına göre farklı indirim oranlarından yararlanabiliyorlar.

Kamuya, eğitime, çevreye özel tarife

Bu yıl Mayıs ayı başında “Enerjim Kamu”, “Enerjim Organik” ve “Enerjim Eğitiyor” tarifelerinin tanıtımını yapan CK Akdeniz Elektrik, çalışan ya da emekli kamu personeline verdiği destek, eğitim ve doğa dostu projeleri ile dikkat çekiyor. Sektörde bir ilk olan “Enerjim Kamu” tarifesiyle aylık elektrik faturası ortalama 82 lira ve üzerinde olan çalışan ya da emekli kamu personelinin yanı sıra üç yakını daha bir yıl boyunca özel indirimlerden faydalanabiliyor.

Abonelerin ihtiyaçlarına yönelik, sürdürülebilir ve kaliteli hizmeti sunmak için çalışan CK Akdeniz Elektrik, sektörde ‘ilk ve tek’ olma özelliğine sahip “Enerjim Eğitiyor” tarifesi ile de çocukların eğitimine destek oluyor. “Enerjim Eğitiyor” tarifesi kapsamında ilk ve ortaokul öğrencilerine internet üzerinden eğitim imkânı sunan 6 aylık Okulistik paketi hediye ediyor.

CK Akdeniz Elektrik, “Enerjim Organik” tarifesinde ise yeni nesillere yeşil bir gelecek bırakmak için aboneleriyle birlikte bir orman oluşturmayı hedefliyor, bu tarifeyi seçen doğa dostu abonelerine “Yeşil Gelecek Sertifikası” veriyor. Aylık faturası ortalama 82 lira ve üzerinde olan tüketicilerin, CK Akdeniz Elektrik’in avantajlı tarifelerinden yararlanmak için serbest tüketici sözleşmesi imzalaması gerekiyor.