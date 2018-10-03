CMAS 3. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası yarına ertelendi

Antalya'nın Kaş ilçesinde devam eden 3. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'nın bugünkü yarışları, yeni CMAS serbest dalış güvenlik protokolü çalışmaları nedeniyle yarına ertelendi.

Dünya Şampiyonası'nı düzenleyen Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından yapılan açıklamada, Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu'nun (CMAS) serbest dalış güvenlik protokolündeki bazı yenilik ve değişikliklerle ilgili çalışmalar nedeniyle şampiyonanın bugün yapılması planlanan sabit ağırlık (WCT) disiplinindeki yarışların yarına ertelendiği belirtildi.

Federasyonun açıklamasında, Kaş İnceboğaz Plajı açıklarında yapılan ve yeni dünya rekorlarının beklendiği yarışların şampiyona programına uygun bir şekilde yarın devam edeceği ifade edildi.

Şampiyonaya, 28 ülkeden 79 sporcu katılıyor. Dünya Şampiyonası'nda yarışacak Serbest Dalış Milli Takımı'mız Aris Moukas ve Bilge Çingigiray'ın antrenörlüğü ve Özgür Alemdar'ın idari direktörlüğünde Derya Can, Şahika Ercümen, Yaren Türk, Fatma Uruk, Rüstem Derin ve Mahmut Fatih Sevük'ten oluşuyor.