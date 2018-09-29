İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

CMAS Başkanı Arzhanova Kaş'ta

Dünya Sualtı Aktiviteleri Federasyonu (CMAS) Başkanı Anna Arzhanova, Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer’i ziyaret etti.

Dünya Sualtı Aktiviteleri Federasyonu (CMAS) Başkanı Anna Arzhanova, Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer'i ziyaret etti.


Uluslararası Serbest Dalış ‘Kaş Başka' Open Yarışları ve Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası öncesi CMAS Başkanı Anna Arzhanova, Belediye Başkanı Halil Kocaer'i ziyaret etti. Ziyarette Arzhanova, Kaş'ta yeniden bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, organizasyonda yarışacak tüm sporculara başarı diledi.


Kocaer ise bu önemli organizasyonun ilçede yapılmasının büyük onur olduğunu ifade ederek, şampiyonayla Kaş'ın sualtı zenginliğinin bir kez daha dünyaya tanıtılacağını belirtti.


Ziyaret sonunda Kocaer, Arzhanova'ya teşekkür ederek plaket sundu.


TSSF 2. Uluslararası Serbest Dalış ‘Kaş Başka' Open Yarışları ve CMAS 3. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası, 29 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında Kaş'ta yapılacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.