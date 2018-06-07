Çoban’dan yılsonu değerlendirmesi

Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Antalya Şube Başkanı Mustafa Çoban, 2017-2018 eğitim-öğretim yılını değerlendirerek, sendikanın eğitim ile ilgili taleplerini dile getirdi. Ülkemizde 17 milyon 300 bin olmak üzere, Antalya’da bin 556 okulda 446 bin öğrenci ile 29 bin 379 öğretmenin tatile gireceğini belirten Başkan Çoban, “Öğrencilerimiz için dinlenme, öğretmenlerimiz için yenilenme, yöneticilerimiz için ise sorunların tespiti ve çözümü için bir planlama dönemine giriyoruz. Milletimizin geleceğe güvenle bakabileceği, ülkemizin verimli bir eğitim sistemine kavuşabileceği, eğitimin niteliğinin artacağı, eğitimin sorunlarının çözüleceği, eğitimcilerin daha fazla itibar göreceği ve kalıcı politikaların izleneceği yeni bir dönem istiyoruz” dedi.

“Okullarda huzur kaçtı”

Öğretmenlerin sıkıntılarını sıralayan Başkan Çoban, Performans konusunun eğitimcilerin gündeminden temelli çıkarılması gerektiğini, öğretmeni, not vererek değerlendirme çabasının, daha önce farklı bir şekilde denendiğini belirterek, bu sistem yüzünden okullarda huzurun kaçtığını, motivasyonun bozulduğunu, iş barışının da sarsıldığını savundu. Eğitimde şiddet konusuna da değinen Çoban, şiddet mağdurlarına hukuki yardımların yapılması, şiddete başvuranlara da ağır cezalar verilmesi gerektiğinin altını çizdi. Çoban, Öğretmenlerin bir diğer sorununun da mülakatla öğretmen alımı olduğunu vurguladı ve Milli Eğitim Bakanlığının maşeri vicdanı yaralayan ve hakkaniyet kıstasları tartışmalı olan bu yöntemden vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

“Sorunlar çözüm bekliyor”

Çoban, “Ortaöğretime geçiş sürecinde doğabilecek problemlere yönelik çözümler şimdiden bulunmalıdır. Öğretmenleri motive edici bir kariyer sistemi geliştirilmelidir. Alan değişikliği öğretmenlerin hakkı olarak görülmelidir. Okulların fiziki altyapısı geliştirilmeli ve okullara doğrudan ödenek tahsis edilmelidir. Yardımcı hizmet sınıfı çalışanlarının görev tanımları yapılmalıdır. Hizmetli ve memurların fazla çalışma sorunu çözülmelidir. Eğitim kurumlarının hizmetli ve memur ihtiyacı karşılanmalıdır. Hizmet içi eğitim çalışmaları mesleki gelişime dayalı olarak yeniden planlanmalıdır. Eğitim kurumu yöneticileri işveren muamelesi görmemelidir. Öğretim yılına hazırlık ödeneği tüm eğitim çalışanlarına ödenmelidir.”

Öğretmene itibar vurgusu

Mevcut eğitim sisteminin kimseyi memnun etmediğini ileri süren Mustafa Çoban, bundan sonraki süreçte, milli eğitim camiasının içinde bulunduğu cendereden çıkması için ‘ben yaptım oldu’ anlayışından vazgeçilmesi, milletin eğitimden beklentilerinin karşılanması, paydaşların eleştiri ve önerilerinin dikkate alınması, istişareyle belirlenmiş sağlam politikalara yaslanılarak, eğitimcileri huzursuz eden uygulamalara son verilmesi gerektiğini en önemlisi de öğretmene itibar edilmesinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Çoban sözlerini şöyle sürdürdü:

“Son yıllarda bütçeden en çok pay ayrılmasına rağmen, yapılan birçok yanlışlık, akamete uğrayan uygulamalar, ders kitaplarındaki hatalar, değişen sınav sistemlerindeki belirsizlikler, öğretmene uygulanmak istenen performans garabeti, şiddetin aramızdan ayırdığı öğretmenlerimiz, şiddet mağduru birçok eğitimcimiz, eğitimin düzeleceğine dair azalan umutlar ve her geçen gün büyüyerek devam eden sorunlar, ‘ülkenin en önemli ve öncelikli sorunu eğitimdir’ dedirtmektedir. Eğitim-Bir-Sen olarak, eğitim çalışanlarına ve öğrencilerimize, zaman içinde yenilenmelerini, yeni döneme daha enerjik başlamalarını sağlayacak verimli bir tatil dönemi diliyor, mezun olan öğrencilerimizin yeni başarılara imza atmalarını temenni ediyoruz. Yeni eğitim-öğretim yılına sorunsuz başlamak için, dikkat çektiğimiz sorunların acilen çözülmesi gerektiğinin altını bir defa daha çiziyoruz.”