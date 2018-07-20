Çocuk Gelişim Uzmanı İnci aileleri uyardı

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Aile Eğitim Merkezlerinden hizmet alan vatandaşlara, çocuk istismarı ile ilgili yanlış bilinenler ve gerçekler anlatıldı. Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu’nda gerçekleşen seminere yaklaşık 200 kişi katıldı. Çocuk Gelişim Uzmanı Sema Ünlü İnci, "Çocuk ihmali nedir? Çocuk istismarı nedir? İstismar türleri nelerdir?" sorularının yanıtını verdi.

Sema Ünlü İnci, "Çocuk ihmali çocuğun beslenme, barınma, sağlık, giyim, korunma ve gözetim gibi yaşamsal ihtiyaçları kendisine bakmakla yükümlü kişiler tarafından karşılanmamasıdır. Bu durumda çocukta aile kavramı oluşmaz ve kendini güvende ve korunaklı olarak hissedemez. Bu da çocuğu tehlikeli dış etkenlere karşı savunmasız ve korunaksız hale getirir. Ailesinden göremediği ilgiyi başkalarında arar" dedi.

"Çocuklara okul öncesi cinsel kimlikleri anlatılmalıdır"

Anne ve babaların çocuk istismarı konusunda nasıl bir mücadele yöntemi izleyecekleri konusunda bilgiler veren İnci, "Cinsel istismarla mücadelede en önemli konu koruma ve önleme çalışmalarıdır. Çocuğun içinde bulunduğu yaş dönemine uygun şekilde cinsel eğitimin zamanında verilmesi gerekir. Cinsel eğitim konusunda konuşmaktan kaçmak yerine bu konuyu konuşmak gerekir. Okul öncesi dönemde 2-3 yaşından itibaren çocukların cinsiyetini, cinsel kimliğini tanımaya ve buna yönelik soruların başladığı dönemdir. Vücut parçalarının isimleri öğretilmeli vücudundaki cinsel bölgeleri tanımlarken doğru terimler kullanılmalıdır."

"Çocukların cinsel içerikli soruları uygun bir dille cevaplanmalıdır"

Çocuk cinsel içerikli bir soru sorduğu zaman ailelerin sıklıkla onları geçiştirip ya da kızarak kısıtladığını ifade eden Sema Ünlü İnci, "Çocukların cinsellikle ilgili sorduğu sorular yaşına uygun şekilde mutlaka cevaplandırılmalıdır. Sorular geçiştirilmemeli, sorduğu sorudan dolayı yargılanmamalı ya da ‘aaa çok ayıp’ şeklinde utandırılmamalıdır. Bu konular hakkında konuşulmaması çocuklara susmayı öğreten hatalı bir yaklaşımdır. Bu durum ileride yaşayabilecekleri cinsel bir tacizi utanma refleksinden dolayı ifade edememelerine sebep olabilir. Çocuklarımıza bedenlerinin kendine ait olduğu vücudundaki özel bölgelere kimsenin bakma ve dokunma hakkının olmadığı anlatılmalıdır. ‘İyi dokunma’ ve ‘kötü dokunma’nın ne olduğu anlatılmalı ve birisi çocuğunuza zorla dokunduğunda ya da öpmeye çalıştığında ‘hayır’ deme hakkının olduğu öğretilmelidir" diye konuştu.

"Anne babalar çocuklarını sevme yöntemlerine dikkat etmelidir"

Anne babaların çocuklarını sevme yöntemlerinin farkında olmadan onları ilerde yaşayabilecekleri bir cinsel istismara açık hale getirebileceğini söyleyen İnci "Çocuğu zorla öpmek, sarılmak, dudaktan öpmek bir sevgi gösterme şekli değildir. Bu tip davranışlar çocukları cinsel istismara açık hale getirebilir. Anne babası tarafından zorla öpülüp sarılınan, dudaktan öpülen çocuk, başkasının da kendisine böyle davranmasının normal olduğunu düşünüp kafası karışabilir" dedi.

"İstismar durumunu en yakın emniyet güçlerine bildiriniz"

Seminerin son bölümünü istismar durumunda ailelerin nasıl davranmaları konusuna ayıran Sema Ünlü İnci, "Aileler çocuk istismarı olaylarında üstünü örtmeye veya kendi yöntemleriyle çözmeye çalışmadan en kısa sürede gerekli kurumlara başvurulmalıdır. Yaşadığı istismar olayına ilişkin çocuğa her ne yaşarsa yaşasın bu olayın sorumlusu sen değilsin, bu senin suçun değil, sen çocuksun mesajı verilmeli ve koşulsuz kabulle desteklendiği hissettirmelidir. Çocuk istismarı durumunda aileler hemen en yakın güvenlik güçlerine ya da Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı Alo 183 Danışma ve ihbar hattına suç duyurusunda bulunabilirler" bilgisini verdi.