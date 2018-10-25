Çocuk parkında şüpheli ölüm

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi nostalji tramvayı son durağı yakınındaki çocuk parkında bank üzerinde erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, bugün sabah saat 08.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cebesoy Caddesi nostalji tramvayı son durağı yakınındaki çocuk parkında, bank üzerinde hareketsiz halde yatan birini gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, üzerinden Kazakistan vatandaşı 56 yaşındaki Alibek Badalov'a ait kimlik çıkan kişinin öldüğünü belirledi. Alibek Badalov'un cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Öte yandan, Badalov'un ölmeden önce aldığı yemeğin bir bölümünü yiyebildiği görüldü.