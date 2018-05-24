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24 Mayıs 2018 13:56

Çocuk Resim Yarışması

Memorial Hastanesi tarafından düzenlenen Geleneksel Çocuk Resim Yarışması’nda dereceye giren çocuklara ödülleri verildi.

Çocuk Resim Yarışması

24 Mayıs 2018 13:56


Memorial Hastanesi tarafından, küçük yaştan itibaren çocuklar üzerinde spor ve sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturmak, çocukların resim sanatı aracılığıyla sporun sağlıklı yaşam üzerindeki etkilerini araştırmalarını ve düşünmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen yarışma, hem öğretici hem de eğlendirici oldu. Yarışma sonunda dereceye giren çocuklara Memorial Antalya Hastanesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen törende, hastane direktörü Op. Dr. Özgün Güngör tarafından ödülleri verildi.


Yarışmaya Antalya’dan katılan Yağmur Ünal okul öncesi kategorisinde dördüncü olarak bisiklet kazandı.


İlköğretim kategorisinde ise ikinci olan Yağmur Çelik, LED TV, üçüncü olan Efsun Ece Karaman tablet ve kulaklık, altıncı olan Su Işık Naz Eravşar da bisiklet kazandı.




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