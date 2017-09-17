Çocuk traktör şoförü yürekleri ağza getirdi

Trafiğin en işlek olduğu saatlerde Mersin-Antalya istikametinde seyreden plakası olmayan bir traktörün şoförünü görenler gözlerine inanamadı. 8-9 yaşlarındaki bir çocuğun kullandığı traktör saatte yaklaşık 50 kilometre hızla şehirlerarası yolda ilerliyordu. Kamyonların, tırların arasında dakikalarca tek başına traktör süren çocuk, kavşağa dönmek için yaklaştığında traktörü yavaşlatmak için fren pedalına bastı ancak gücü yetmeyince pedalın üzerinde tüm ağırlığıyla yaylanmaya başladı. Kendisini çekenlerin sorularına yanıt vermeyen çocuk, yürekleri ağızlara getirdi.