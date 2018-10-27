Çocuklar Cumhuriyeti anlattı

Muratpaşa Belediyesi'nin Merkez Şube kreşinde minik öğrencilerine “Cumhuriyet Nedir?” diye soruldu, çocuklardan birbirinden ilginç cevaplar geldi. Çocuklar, Cumhuriyeti “mutluluk, bayrak, Atatürk'ü sevmek, paylaşmak, ‘Atatürk kalbimizde yaşıyor' demek, bayram gibi kutlamak” diyerek anlattı.

Muratpaşa Belediyesi'nin Çağlayan, Ermenek, Konuksever, Dutlubahçe ve Bayındır-Soğuksu mahallelerinde bulunan kreşlerinde Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşanıyor. 560 öğrencinin devam ettiği kreşlerde her sınıf kendi Atatürk ve Cumhuriyet köşesini oluşturdu. Belediyenin Çağlayan Mahallesi'nde bulunan Merkez Şube Kreşi'nde ise öğrenciler, Pazartesi günü kutlanacak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi son okul gününe kırmızı-beyaz giyinerek geldi. Kendilerini yaptığı Türk bayraklı taçları takan, Atatürk fotoğraflarından oluşan dev kalp işaretleri yapan çocuklar, Cumhuriyetin ilanının 95'inci yıl dönümünü kutladı.

Şubede 5 yaş öğrencilerinin devam ettiği Uranüs sınıfında öğretmenleri çocuklardan “Cumhuriyet Nedir?” sorusuna yanıt vermelerini istedi. Çocuklar, ‘cumhuriyet' dendiği anda akıllarına gelen ilk şeyi söyledi. Öğretmenleri çocuklarını bir çırpıda söylediklerini kağıda geçirirken ortaya birbirinden ilginç cevaplar çıktı. Minik öğrenciler, cumhuriyeti “Mutluluktur. Bayraktır. Atatürk'ü sevmektir. Paylaşmaktır. ‘Atatürk kalbimizde yaşıyor' demektir. Bayram gibi kutlamaktır” diyerek anlattı.