İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çocuklar Cumhuriyeti anlattı

Muratpaşa Belediyesi’nin Merkez Şube kreşinde minik öğrencilerine “Cumhuriyet Nedir?” diye soruldu, çocuklardan birbirinden ilginç cevaplar geldi.

Muratpaşa Belediyesi'nin Merkez Şube kreşinde minik öğrencilerine “Cumhuriyet Nedir?” diye soruldu, çocuklardan birbirinden ilginç cevaplar geldi. Çocuklar, Cumhuriyeti “mutluluk, bayrak, Atatürk'ü sevmek, paylaşmak, ‘Atatürk kalbimizde yaşıyor' demek, bayram gibi kutlamak” diyerek anlattı.


Muratpaşa Belediyesi'nin Çağlayan, Ermenek, Konuksever, Dutlubahçe ve Bayındır-Soğuksu mahallelerinde bulunan kreşlerinde Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşanıyor. 560 öğrencinin devam ettiği kreşlerde her sınıf kendi Atatürk ve Cumhuriyet köşesini oluşturdu. Belediyenin Çağlayan Mahallesi'nde bulunan Merkez Şube Kreşi'nde ise öğrenciler, Pazartesi günü kutlanacak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi son okul gününe kırmızı-beyaz giyinerek geldi. Kendilerini yaptığı Türk bayraklı taçları takan, Atatürk fotoğraflarından oluşan dev kalp işaretleri yapan çocuklar, Cumhuriyetin ilanının 95'inci yıl dönümünü kutladı.


Şubede 5 yaş öğrencilerinin devam ettiği Uranüs sınıfında öğretmenleri çocuklardan “Cumhuriyet Nedir?” sorusuna yanıt vermelerini istedi. Çocuklar, ‘cumhuriyet' dendiği anda akıllarına gelen ilk şeyi söyledi. Öğretmenleri çocuklarını bir çırpıda söylediklerini kağıda geçirirken ortaya birbirinden ilginç cevaplar çıktı. Minik öğrenciler, cumhuriyeti “Mutluluktur. Bayraktır. Atatürk'ü sevmektir. Paylaşmaktır. ‘Atatürk kalbimizde yaşıyor' demektir. Bayram gibi kutlamaktır” diyerek anlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.