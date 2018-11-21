Çocuklar haklarını resme döktü

Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi'nin “Çocuk Hakları” konulu 9. Geleneksel Resim Sergisi, Konyaaltı Belediyesi fuaye alanında açıldı.

Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi'nin, ortaokullar arasında düzenlediği ‘Çocuk Hakları' konulu 9'uncu Geleneksel Resim Sergisi'nin sonuçları açıklandı. Konyaaltı Belediyesi fuaye alanında gerçekleştirilen etkinliği Konyaaltı Belediye Başkan Vekili Cansel Tuncer ve Antalya Baro Başkanı Polat Balkan ile birlikte çok sayıda öğrenci izledi.

Konyaaltı Belediyesi Başkan Vekili Cansel Tuncer, çocuk haklarının önemine dikkat çekerek, “Her çocuğun sağlıklı bir birey olarak yetiştirilmesi, aydınlık yarınlarımız için biz yetişkinlerin yegane görevi olmalı. Çocuklarımız bizlerin geleceğidir. Böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz” dedi.

Daha sonra ise “Çocuk Hakları” konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Katılımcılar konuşmaların ardından sergiyi gezdi. Başkan Vekili Cansel Tuncer, dereceye giren öğrencileri tebrik ederek, öğrencilerden resim çalışmaları hakkında öğrencilerden bilgi aldı. Sergi, 24 Kasım Cumartesi gününe kadar açık Konyaaltı Belediyesi fuaye alanında ziyaretçilere açık olacak.