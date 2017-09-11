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11 Eylül 2017 16:29

Çocuklar Manavgat’ı tanıtacak

Manavgat Belediyesi Çocuk Korosu’un yetenekli küçükleri, Manavgat’ın turizm tanıtımı amacıyla tarihi ve turistik mekanlarda kamera karşısına geçerek klip çekti.

Çocuklar Manavgat’ı tanıtacak

11 Eylül 2017 16:29


2014 yılında Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in isteğiyle, çocukların daha çok sosyal ve kültürel hayata katılabilmesi amacıyla kurulan Manavgat Belediyesi Çocuk Korosu, kentin turizm tanıtımı için çalışma başlattı. 8-14 yaşları arasındaki 60 çocuktan oluşan Manavgat Belediyesi Çocuk Korosu, Manavgat’ı tanıtmak ve çalışmalarını halka duyurmak için “Şinanari” isimli halk türküsüne klip çekti. Geçtiğimiz hafta sonu yapılan klip çekimleri, Zindan Kalesi, Apollon Tapınağı, Side Antik Tiyatrosu, Titreyengöl, Cumhuriyet Meydanı, Manavgat Şelalesi, Seleukeia ve Gizli Cennet’te yapıldı. Tayfun Yılmaz yönetiminde şarkıyı kentin tarihi ve doğal güzellikleri içinde seslendiren koro çocukları, Manavgat’ın tanıtımına katkı yaptıkları için mutlu olduklarını dile getirdi. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “Çocuklarımızın Manavgat’ımızı tanıtmak amacıyla yaptıkları bu çalışmayı son derece önemsiyoruz. Onların bu girişimleri, kent adına atılmış büyük bir adımdır. Küçüklerimizi başarılı çalışmaları nedeniyle alkışlıyor, yanaklarından öpüyor, ailelerini ve koro yöneticilerimizi tebrik ediyorum” dedi.




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