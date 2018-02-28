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28 Şubat 2018 12:07

Çocuklar Oyuncak Müzesi’nde kendi bebeklerini yapıyor

Kepez Belediyesi tarafından hizmete açılan Anadolu Oyuncak Müzesi, oyuncak atölyesinde çocuklar kendi bebeklerini yapıyor.

Çocuklar Oyuncak Müzesi’nde kendi bebeklerini yapıyor

28 Şubat 2018 12:07


Kepez Belediyesi tarafından Dokuma Park’da hizmete açılan Anadolu Oyuncak Müzesi, bez bebek atölyesi ile kendi bebeğini kendi yapmak isteyen çocuklara ev sahipliği yapıyor. 11 bin adet oyuncak envanterinin yer aldığı müzede bulunan atölyeler, hafta sonları özel organizasyonların da durağı oluyor.



Büyükler de katılabiliyor


Tamamı organik malzemeden yapılan oyuncak bebeklerin tasarlandığı atölye çalışmalarında 3-6, 6-12 ve 12-15 olmak üzere üç farklı yaş aralığına özel bebekler tasarlanıyor. 20 kişilik kontenjanlarda gerçekleştirilen atölye çalışmalarına farklı yaş grubundan çocukların yanı sıra, oyuncak bebek yapmak isteyen büyükler de katılabiliyor. Farklı yaş gruplarından çocukların uzmanlar eşliğinde kendi yaş grubuna uygun oyuncakları tasarladığı atölye çalışmaları akademik çevreden de yoğun ilgi görüyor.



Çocuklar bu atölyeyi çok seviyor


Anadolu Oyuncak Müzesi’nin müze uzmanları tarafından verilen eğitimler hafta sonları 14.00 ile 16.00 saatleri arasında gerçekleşiyor. Katılımcıların sadece malzeme ücretini karşıladıkları atölyelerde yapılan oyuncaklar yine katılımcılara ait oluyor.




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