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13 Haziran 2018 12:31

Çocuklar, tiyatroda buluştu

Konyaaltı Belediyesi Harikalar Çocuk Tiyatrosu’nun 2’inci oyunu ‘Midas’ın Kulakları’ ile sahneye çıkan çocuklar, performanslarıyla büyük beğeni topladı.

Çocuklar, tiyatroda buluştu

13 Haziran 2018 12:31


Konyaaltı Belediyesi bünyesinde geçen yıl kurulan Konyaaltı Belediyesi Harikalar Çocuk Tiyatrosu, ikinci oyunlarıyla sahneye çıktı. Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen ‘Midas’ın Kulakları’ adlı çocuk oyunu yoğun ilgi gördü. Güngör Dilmen’in yazdığı oyunu Derviş Çoşkun yönetti. 17 çocuğun yer aldığı oyunda genç oyuncuların performansları büyük beğeni topladı.


Apollon tarafından eşek kulakları takılarak cezalandırılan Midas’ın kendisiyle barışmasının öyküsü anlatıldığı oyunda çocuk oyuncular izleyenlerden tam not aldı. 1 saat 15 dakikalık oyunda tiyatro severler eğlenceli dakikalar geçirdi.


Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kültür sanat etkinliklerine büyük önem verdiklerini söyleyerek, “Bu doğrultuda ilk olarak geçen yıl çocuk tiyatromuzu kurduk. Her türlü kültür ve sanat etkinliklerimizi gerçekleştirebileceğimiz Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi, Antalya’nın yeni kültür sanat merkezi haline geldi. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız muhteşem bir oyun sahneledi. İlerleyen zamanlarda daha güzel başarılara imza atacaklar. Başta yönetmen Derviş Çoşkun ve oyunda sahne olan çocuk oyuncularımızı ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” dedi.




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