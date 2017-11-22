Çocuklara ‘Anadolu Bahçesi’

Kepez Belediyesi Anadolu Bahçesi’ni, Teomanpaşa Mahallesi’nde 4 dönümlük park alanı arazisine inşa ediliyor. Anadolu Bahçesi’ni, klasik mahalle park peyzajından farklı olarak Antalya’ya özgü narenciye, muşmula, zeytin, incir gibi meyve ağaçları süsleyecek.

Çocuklar meyve bahçelerinde oynayacak

Anadolu Bahçesi’nde aynı zamanda konutlaşma sonucu yok olan Antalya’nın muşmula ve narenciye bahçelerinin nostaljisi de yaşatılmış olacak. 90’lı yıllarda Antalyalı çocuklar muşmula ve narenciye bahçeleri arasında oynayarak büyürken, Anadolu Bahçesi ile de günümüz şehir hayatının apartman odalarında ve klavye başında büyüyen çocukları da yemyeşil bir ortamda, meyve ağaçlarının arasında oynama imkânı bulacaklar. Açık hava spor aletlerinin ve yürüyüş parkurunun olacağı alan, meyve bahçelerinin arasında mahalle sakinlerine de spor yapma imkanı sunacak.

70 projeden biri ‘Anadolu Bahçesi’

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yapımı başlayan bahçede incelemelerde bulundu. Tütüncü, parkın yapımı hakkında Başkan Yardımcısı Sebahat Adanır’dan bilgi aldı. Tütüncü, Anadolu Bahçesi’nin söz verdiği projelerden bir tanesi olduğunu belirterek, “Anadolu Bahçesi, şehir hayatının içerisinde mahallelerde birden karşımıza bir köy bahçesinin çıkıvermesi demek. Bu noktada ilçemizde önemli bire eksikliği tamamlamış oluyoruz. Apartman odalarında büyüyen çocuklarımızın bilmediği Anadolu bahçelerini şehrin merkezinde bir güzellik olarak bir peyzaj düzenlemesi halinde çocuklarımıza sunalım istiyoruz” dedi.

Bahçede Antalya’nın meyve ağaçları olacak

Tütüncü, “Portakal, limon, mandalina, zeytin, incir ağaçları olacak. Kepez’in ve Antalya’nın geçmişinde önemli bir yeri olan muşmula bahçeleri hatıralarımızda yer edinmişti. Meyve ağaçlarıyla birlikte bahçede çocuk oyun grubu da olacak. Kepezli çocuklarımız, birçok meyve, sebze ve peyzaja ilişkin düzenlemenin olacağı bahçede oynayacaklar. Ev hanımlarımız da Anadolu Bahçesi’nde açık hava spor aletlerinde spor yapabilecekler. Adeta bir bahçenin içerisinde yürüyorlar gibi bir güzelliği Anadolu Bahçesi’nin içerisinde yürüyüş parkurunda yaşayacaklar.”