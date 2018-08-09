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09 Ağustos 2018 13:23

Çocuklara yönelik Aşçılık atölyesi açıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, çocuklara özel aşçılık kursu açtı.

Çocuklara yönelik Aşçılık atölyesi açıldı

09 Ağustos 2018 13:23


Büyükşehir Belediyesi’nin sanat ve meslek eğitim kursları ASMEK, kapılarını çocuklara açtı. AKBEM - ASMEK işbirliği ile 10-14 yaş grubu çocuklar aşçılık atölyesinde buluştu. Aşçılık atölyesinde okul dönemi boyunca kalem tutan minik eller bu defa bıçak tutmayı öğrenip mutfağı keşfetmenin yanı sıra yemek yapmanın keyifli dünyası ile tanıştı.



Sevdikleri yemekleri yapacaklar


Atatürk ASMEK ve Kepez ASMEK’te 1 ay sürecek olan atölye çalışması kapsamında haftanın 2 günü eğitim verilecek. Mutfakta hijyen, güvenlik, sofra düzeni ve mutfak ekipmanları konusunda bilgi edinen çocuklar, aşçılık atölyesinde en sevdikleri yemekleri kendi elleriyle hazırlayacak. Eğitimde çocuklar için kimi zaman tehlike arz eden, kendilerini yaralayabilecek mutfak eşyalarının kullanımı da anlatılıyor. Böylece çocuklar bir taraftan leziz yemekler hazırlarken, diğer yandan ev kazaları konusunda da bilinçleniyor.




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