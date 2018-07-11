Çocuklardan tiyatro keyfi

Çocukların ilgiyle izlediği Masal Peşinde ve Evham adlı çocuk oyunları büyük beğeni topladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Kaş, Demre ve Kumlucalı çocukları tiyatroyla buluşturdu. Kaş Amfi tiyatro, Demre Kültür Merkezi, Kumluca 50. Yıl Kültür merkezi ve Elmalı Muhammed Hamdi Yazır Kültür Merkezi’nde sahnelenen Masal Peşinde ve Evham adlı tiyatro oyunları çocuklardan tam not aldı.

Çocuklar ilgiyle izledi

4 gün süreyle ilçelerde küçük izleyicileriyle buluşan Masal Peşinde adlı oyunda anlatılan masallarla hayal dünyalarında eğlenceli bir yolculuğa çıkan çocuklar, Evham oyununda ise bir metro istasyonunda bomba ihbarı sebebiyle yaşanan komik olayları kahkahalarla izledi.