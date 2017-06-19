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19 Haziran 2017 16:07

Çocukları bağımlı doğan çift, bir gün sonra tedavi gördükleri hastaneyi terk etti

Antalya’da madde bağımlısı olarak dünyaya gelen R.

Çocukları bağımlı doğan çift, bir gün sonra tedavi gördükleri hastaneyi terk etti

19 Haziran 2017 16:07

E.A.’nın uyuşturucu bağımlısı babası 26 yaşındaki R.A. ile annesi 22 yaşındaki B.A., tedavi için yatırıldığı hastaneden 1 gün sonra imza karşılığı ayrıldılar. Bunun üzerine anneanne Gülnur T. (47), uyuşturucu bağımlısı olarak dünyaya gelen 5 aylık torunu R.E.A.’nın velayetini almak için mahkemeye başvurdu.


Antalya’nın Kepez ilçesinde oturan R.A., 3 yıl önce tanıştığı B.A. ile geçen yıl evlenirken, evlenmeden önce de arkadaş ortamında uyuşturucu madde kullanmaya başladı. R.A. ve B.A., bağımlılıktan kurtulmak için birkaç kez tedavi olmaya çalışsalar da başarılı olamadılar. Bir süre sonra hamile kalan B.A., uyuşturucu kullanmaya devam ederken, uyuşturucu bağımlısı çiftin 5 ay önce R.E.A. adını verdikleri erkek bebekleri dünyaya geldi. Bebekleri R.E.A.’nın da bağımlı olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine anneanne Gülnur T., doktorların tavsiyesi ile torununa hem bakarken hem de tedavisini üstlendi.



"1 gün sonra hastaneden imza karşılığı ayrıldılar"


25 Mayıs’ta çiftin dramını Sağlık Bakanlığı duyarken, bakanlığın talimatıyla R.A. ve B.A. çifti, tedavileri yapılmak üzere, Antalya Kamu Hastaneleri Birliği bünyesinde yer alan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlı Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma, Tedavi ve Eğitim Merkezi’ne davet edildi. Hastanede tetkikleri yapılan çift, 26 Mayıs’ta Aşır Aksu Yerleşkesi’ndeki Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma, Tedavi ve Eğitim Merkezi’ne götürüldü. R.A. ve B.A. çiftinin hastane masrafları Antalya Kamu Hastaneleri Birliği tarafından üstlenildi. Hastanede tedavileri süren R.A. ve B.A. çifti hastaneye yatırıldıktan bir gün sonra tedaviyi bıraktıklarına dair imza vererek hastaneden ayrıldılar. Gülnur T. ise yapılan bütün ikna çabalarına rağmen kızı B.A. ile damadı R.A.’nın hastaneden ayrılmasına mani olamadı.



Torunun velayetini almak için mahkemeye başvurdu


Anneanne Gülnur T., uyuşturucu bağımlısı olarak doğan ve halen yanında bulunan torunu R.E.A.’nın velayetini almak için mahkemeye başvurdu.




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