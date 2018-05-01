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01 Mayıs 2018 17:06

Çocukların fotoğraflarını çektiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest kaldı

Antalya’nın Alanya ilçesindeki park ve okul önlerine giderek küçük yaştaki erkek çocukların fotoğraflarını çektiği iddiasıyla gözaltına alınan ve kendisini gazeteci olarak tanıtan şüpheli savcılık talimatıyla serbest kaldı.

Çocukların fotoğraflarını çektiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest kaldı

01 Mayıs 2018 17:06


İddiaya göre, kendisini gazeteci olarak tanıtan N.Ç. önceki gün bir parkta oynayan çocukların fotoğraflarını çekti. Parkın karşısındaki evinde balkondan çocuğunu izleyen bir anne ise olayı görerek parka gitti ve şüpheli N.Ç.’ye "Neden çocuklarımızın fotoğrafını çekiyorsun?" diyerek tepki gösterdi. Gazeteci olduğunu ileri süren şahıs ve anne arasında tartışma çıktı. İddiaya göre N.Ç., polis çağıracağını söyleyen kadının elinden kurtulmak için darp etmek istedi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar ise durumu polise bildirdi. Ancak bu sırada N.Ç. olay yerinden hızla uzaklaştı. Arbede sırasında elinden yaralanan anne hastanede tedaviye alındı. Yaralı kadın 10 gün iş göremez raporu aldıktan sonra şikayetçi oldu. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Bunun üzerine harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün saat 15.00 sıralarında Cikcilli Mahallesi Hacıbaba Mezarlığı civarında yürüyen N.Ç.’yi gözaltına aldı.


Saray Karakolu’ndaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli N.Ç. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.




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