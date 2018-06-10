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10 Haziran 2018 12:26

Çocukların oyunu felaketle sonuçlanıyordu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde çocukların oyun oynadığı alanda bir anda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek geniş bir alana yayıldı.

Çocukların oyunu felaketle sonuçlanıyordu

10 Haziran 2018 12:26


Ormanlık alanda hızla ilerleyen yangın, Orman İşletme, Antalya Büyükşehir, Manavgat Belediyesi yangın ekipleri ve vatandaşların müdahalesine rağmen Muhittin Ersoy Bulvarı’ndan yolun karşısına geçerken korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. İtfaiye ekipleri, yangının Manavgat Belediyesi tarafından yapılan içerisinde hayvanların da bulunduğu parka ulaşması üzerine park çevresinde ve ormanlık alanda bulunan hayvan ağıllarının çevresinde önlem alarak felaketin büyümesini önledi. Yangına Orman İşletmesine ait 1 helikopter, 1 dozer, 3 ilk müdahale aracı, 5 arazöz ve 2 tanker arazöz, Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 5 itfaiye ve 2 tanker ile Manavgat Belediyesine ait 2 tanker müdahale etti. Yetkililer yangında yaklaşık 1 hektar koru ve bozuk koru ormanlık alanın yandığını belirtti.


Sarılar Mahallesi Çamlık Mevkii 3012 Sokak’ta oturan vatandaşlar, yangının çıktığı noktada 2 çocuğun oyun oynadığını, ateşi söndüremeyince kaçtıklarını söylediler.




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